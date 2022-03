Concientización sobre el acoso laboral

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, se realizó una obra de teatro para concientizar sobre el acoso laboral. Estuvo organizada por el Sindicato Unión Personal de Panaderos de Junín, con el acompañamiento de la Dirección de Género del Municipio. La propuesta contó con la presencia de representantes de dicho gremio a nivel provincial y nacional, y tuvo como propósito abordar esta problemática que aqueja a muchas mujeres y formar un espacio de intercambio de experiencias para trabajar en solucionar este flagelo entre todos.

Rosana Farías, secretaria general del Suppaj y referente del área de Género del sindicato a nivel nacional, expresó: “Esta propuesta surgió gracias al contacto que tuve con Sergio Pérez Volpin (director de la Oficina de Empleo) que me invitó a ver una obra que enseñaba a desempeñarse a los jóvenes en sus primeras experiencias en el ámbito laboral, lo que comprendía por supuesto el aspecto gremial. Me encantó esa experiencia porque nos enseñaba muchas cosas a través del arte y entonces le propuse hacer una obra en particular para abordar la cuestión del acoso laboral”.

“Contamos con la experiencia de una compañera que nos contó lo que vivió trabajando para una empresa y quedamos medio shockeados. Después, en el momento de intercambio y preguntas, en la gran mayoría nos sentimos un poco todos, porque la obra nos hace ver que en algún momento de nuestras vidas sufrimos una situación de acoso laboral y queremos concientizar para que no siga sucediendo”, afirmó Farías.