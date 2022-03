Gonzalo Bettini: "Más allá de los resultados, hay un gran grupo, con ganas de seguir mejorando"

Sarmiento mira el panorama de la Copa de la Liga Profesional desde lo más alto de la tabla de la Zona A.

Sin embargo, aunque se permite disfrutar de un presente histórico para la institución, el equipo dirigido por Israel Damonte no se desvía del objetivo de seguir sumando puntos, para seguir alimentando el sueño de permanecer en Primera División, mientras comienza a planificar el próximo compromiso, el sábado, a las 19.15, por la sexta fecha, frente a Newell's Old Boys en el estadio Eva Perón.

Será un duelo entre dos cuadros que atraviesan un gran momento en el certamen: la Lepra rosarina viene de golear en el Coloso Marcelo Bielsa a Atlético Tucumán y antes había derrotado a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes; el Verde, por su parte, llega también con dos triunfos consecutivos y con el envión anímico de haber roto la racha negativa como visitante, el sábado pasado en Paraná, frente a Patronato.

Para el lateral derecho del equipo sarmientista, Gonzalo Bettini, la clave parece estar en la determinación que viene mostrando el plantel para conseguir las metas trazadas en la pretemporada. "Más allá de los resultados, hay un gran grupo, que empuja constantemente, con buena energía, y ganas de seguir mejorando", aseguró el defensor, en diálogo con Democracia. "Estamos disfrutando del día a día y los resultados son consecuencia de eso también", agregó.

A la hora de reflexionar sobre si esperaba en el inicio del verano la realidad que le toca vivir al equipo, señaló: "Me acostumbré con los años a no hacer futurología, así que trato de no imaginar nada, ni muy malo y ni muy bueno. Hasta ahora, las cosas están yendo bien, venimos sumando puntos, el equipo se va a afianzando y también, como le ocurre a todos los equipos, hay cosas para corregir".

"No es lo normal"

El conjunto de Damonte consiguió ganar por primera vez como visitante, el sábado pasado en Paraná, 1 a 0 sobre Patronato, con gol de Jonatan Torres.

No obstante, el Verde sufrió por momentos en el segundo tiempo y el dueño de casa dispuso de ocasiones concretas para llegar al empate, pero entre la falta de contundencia de los locales y la resistencia de la defensa sarmientista se aliaron para impedirlo.

"Son cosas que pueden pasar en un partido. Pudimos sacar la ventaja, cuidamos el resultado creo que lo hicimos bien, porque más allá de la falta de acierto de ellos en algún pasaje del segundo tiempo, el partido terminó 1 a 0 y eso fue bueno para nosotros. Fuimos efectivos y sostuvimos con el esfuerzo de todos y terminó siendo un premio merecido", expresó.

Sobre el choque que se avecina frente a Newell's, Bettini espera "un partido duro, como todos" y avisó que tanto para Sarmiento como para el resto de los clubes será "muy difícil" sostener una seguidilla de triunfos.

"Todos los partidos son muy duros, es muy parejo el campeonato. A nosotros nos costó mucho ganar en Patronato; Argentinos Juniors ganó allá de casualidad, en el último minuto; Talleres, que es un gran equipo, empató en Paraná; Tigre le ganó a Colón que venía invicto; y así sucede todo el tiempo. Tenemos que ir partido a partido, tanto con Newell's, como después con Barracas y luego con Racing. Todos van a ser difíciles y esperamos serlo nosotros también para ellos", afirmó.

Y redondeó: "Es muy difícil ganar partidos seguidos en el fútbol argentino, todos los equipos tienen sus armas y la realidad es que cuesta hilvanar varios triunfos consecutivos, en esta liga, no es lo normal".