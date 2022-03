Afirman que la suba en los commodities solo dejará “migajas” para el campo

Tras la invasión rusa en Ucrania, casi como un acto reflejo, se dio una suba histórica en los commodities, entre ellos el trigo y el maíz, y si bien hay quienes afirman que impacta positivamente en el sector, los productores aseguran que esa suba no se traduce en los beneficios que se proclaman por una serie de cuestiones, como el desacople de precios internacionales.

Democracia dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, Alberto del Solar Dorrego, de la Sociedad Rural de Rojas, y el concejal y productor, Rodrigo Esponda.

Impacto en el sector

“Con la situación de guerra está claramente marcado el aumento del precio de los commodities, sobre todo lo que es básicamente girasol, maíz y trigo, por una cuestión de lo que es el precio que pueden llegar a tener de acá en más los insumos para alimentos”, destacó Moutous.

Esta suba, “va a beneficiar un poco, pero no es directamente proporcional a lo que es el ingreso. Entre retenciones y dólar diferencial, no es tan significativo lo que va a beneficiar al sector”. Y agregó, además, “el aumento de insumos en cuanto a fertilizantes, ya que Ucrania es un productor relativamente de buen precio”.

Como uno de los países con mayor producción de trigo y girasol de Europa, -además de la exportación de fertilizantes-, la situación en Ucrania y también en Rusia tiene sus consecuencias directas e indirectas en el mercado del país.

Para Del Solar Dorrego, “desde el punto de vista de esos insumos nos pone en una situación muy complicada porque realmente van a faltar. Esto hace evidentemente que ellos no puedan exportar”.

Sobre la suba de precio en el mercado internacional, “con el trigo llegando a 500 dólares, es una cosa que los productores no vamos a ver. Vamos a tener migajas sobre esa suba, porque esta idea del Gobierno de desacoplar los precios internacionales para que no haya más inflación y no suban, también es un disparate”, y explicó: “Porque desde el punto de vista de la producción de pan, según un trabajo de FADA, que son muy serios, el componente trigo dentro de la producción de pan es de entre 12 y 15% nada más, luego producción del pan, costos operativos, pero hay un 70% de impuestos” y cuestionó que “si se quiere que bajen los precios, bajen el tamaño del estado”.

En esa línea señaló que se debe tener en cuenta que “500 dólares, al dólar real de 200 pesos, hablamos de 100 mil pesos la tonelada, cuando el productor en estos momentos recibe 32 mil, debido a lo que ya conocemos que es este dólar ficticio por un lado y retenciones por el otro”.

Independientemente de ello, destacó que “Argentina, un país con nivel altísimo de pobreza, debería estar buscando la manera de exportar todo lo que se pueda, aprovechar la situación de precios altos en los commodities para mejorar la situación del país. No lo estamos haciendo, no estamos exportando y al productor le llegan migajas”.

Del Solar Dorrego cuestionó además que una de las medidas es que “suman un fideicomiso”, y advirtió que “para que no haya inflación hay que bajar el gasto público, hay que exportar más, hay que buscar que se produzca más. Si tenemos para producir, vendemos con un dólar barato y tenemos que comprar con un dólar caro es muy difícil que muchos productores puedan hacer más”, y a ello sumó la situación de la sequía, con quebrantos y los costos de la campaña que viene.

“La situación es compleja y creo que una vez más el Gobierno argentino se está equivocando”, señaló.

Por último, aclaró que “esto que todo el mundo cree, que el aumento del precio del trigo, del maíz, los commodities en general en cierta manera van a tener un coletazo para el productor, será mínimo”.

Intervenir mercados

El concejal de Juntos, y productor, Rodrigo Esponda, señaló que “la realidad es que cuando hay un problema tan serio en el mundo normalmente los commodities que son reserva de valor, tienden a subir. Y sobre todo el del trigo en este caso particular que hay una producción tan importante en la zona donde está el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania”.

“Lo cierto es que el trigo ha subido mucho en el exterior y eso arrastra al precio en el interior, pero tenemos que tener en cuenta que no lo arrastra en la misma proporción”, advirtió y aclaró: “Porque cuando veo que se habla de un trigo de 400 dólares no nos tenemos que olvidar que en Argentina el trigo vale 33 mil pesos, entonces ya está desacoplado, ya está fuera de los lineamientos del mercado internacional”, y agregó que, “entonces todo lo que está haciendo el Gobierno es aprovechar una situación de crisis internacional, de alza en los commodities que no impacta tan fuertemente en el precio del pan como nos quieren hacer creer para poder seguir interviniendo los mercados y seguir manejando la cosa y sobre todo pisar la producción y con esto creer que van a poder controlar la inflación, que es el único objetivo y no se está logrando lamentablemente y estamos todos los argentinos muy afectados”.

Por último remarcó: “El trigo vale mucho en el mundo, en el exterior aumentó muchísimo su valor, pero en Argentina estaba desacoplado su valor desde antes de este problema y sigue desacoplado. Son 480 dólares contra 33 mil pesos en Argentina. Evidentemente no había que seguir desacoplándolo. Hay que tener políticas públicas que nos permitan tener confianza y controlar la inflación”.