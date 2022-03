Petrecca abrió las sesiones y pidió: “No más cárceles en Junín, ni nuevas ni ampliaciones”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, ayer, en el Salón Rojo, donde realizó un balance y proyectó los desafíos para este año, con el foco en el desarrollo de la ciudad y la educación.

En esta línea, el jefe comunal destacó que una de las prioridades es continuar trabajando para que Junín crezca en materia productiva. “Uno de los primeros pasos va a ser la construcción de la primera etapa del nuevo Parque Logístico. Además, queremos seguir invirtiendo en el Parque Industrial, con doce nuevas incubadoras, obras de cordón cuneta y más asfalto”, adelantó. Y resaltó que en 2016 el parque contaba con 60 industrias registradas, mientras que hoy ya están instaladas 92, con una proyección que supera las 100.

“Este año seguiremos otorgando microcréditos a emprendedores. Desde la sanción de la ordenanza que este cuerpo aprobó por unanimidad ya entregamos 300 microcréditos”, manifestó.

Otro punto que destacó el funcionario es que la gestión continuará enfocada en obras estructurales como la construcción de la cuarta planta de gas, que permitirá que 10 mil familias de Junín puedan recibir la conexión de gas. En lo inmediato unos 25 barrios que no tienen este servicio podrán comenzar a conectarse.

Además, anunció seguir realizando obras de cloacas y agua potable y la continuación del plan de iluminación de la ciudad. “Para que los vecinos caminen seguros y puedan disfrutar de los espacios públicos de día, pero también de noche, vamos a sumar 1700 leds, 130 luces de sodio y más de 1000 columnas”, resaltó.

En materia de seguridad resaltó la inauguración del nuevo centro de monitoreo (con un total de 222 cámaras) y la puesta en marcha del Plan Pueblos Seguros que continuará con la conexión de los pueblos de Agustina, Tiburcio, Morse y La Agraria, “para llevar tranquilidad a los productores y a la familia rural”.

Y expresó que en lo inmediato se va a concretar el nuevo edificio para la secretaría de la Salud, donde los vecinos de Junín podrán atenderse de manera rápida y con los mejores especialistas. “Además, vamos a construir dos nuevos centros de atención primaria de la salud. Uno en el corazón de la ciudad, en los predios del ferrocarril, y otro en el sector norte, obras que ejecutará la provincia de Buenos Aires y que esperamos que prontamente se inicien”, dijo.

En uno de los momentos más fuertes del discurso, pidió “nunca más poner en duda la educación”. Y afirmó: “Mientras estábamos viviendo el peor momento y algunos militaban las escuelas cerradas, fue nuestro Municipio el que pidió al Gobierno provincial y nacional que se abran de manera segura”.

También se refirió a la ampliación de las cárceles juninenses: “Hace cuatro años, cuando mi propio partido gobernaba, me opuse a la creación de nuevas cárceles en Junín y mi pensamiento no cambió, no más cárceles en Junín, ni cárceles nuevas ni ampliaciones, porque es un grito de los vecinos que no podemos dejar de escuchar, se trata de Junín y de su futuro”, aseveró.

Balance del 2021

A modo de balance, el mandatario local expresó: “Durante el 2021 hicimos 27 cuadras de red de agua potable y 41 cuadras de cloacas. En total, ya llevamos realizadas 459 cuadras de agua y 680 cuadras de cloacas”.

En esta línea destacó también la construcción de la nueva estación central de bombeo cloacal y una estación de bombeo de líquidos cloacales en Villa del Parque.

“Seguimos realizando obras para mejorar nuestras calles. De cordón cuneta, base estabilizada y pavimentación, que se suman a las que hicimos en todo Junín en estos años. Son 730 cuadras que nunca más serán como antes. Estamos hablando de obras que marcan una diferencia enorme en la cuadra del vecino, como es el caso de la avenida La Plata y su renovación”, continuó.

El sueño de la casa propia

El Intendente resaltó además la importancia que tiene para los vecinos de Junín el acceso a un terreno. “Impulsamos el plan más importante de Movilidad de Suelo Urbano en toda la historia de Junín. Con Proyectar I y II ya logramos que 72 familias accedan a lotes nuevos, con servicios de agua, cloaca, nivelación, apertura de calles y tendido eléctrico. Además, con Proyectar Social ya entregamos 85 lotes para las familias que más necesitan de la presencia del Estado”, expresó Petrecca.

Entre otros temas, resaltó la puesta en funcionamiento del hogar para mujeres víctimas de la violencia; la recuperación del relleno sanitario con la planta de reciclado y la implementación del Centro de Acopio Transitorio para los envases de fitosanitarios; y la inauguración de un nuevo museo biblioteca en homenaje a los héroes de Malvinas.

Rumbo al Bicentenario

Finalmente, y con la meta en el aniversario de los 200 años de Junín, el Intendente instó a todos los sectores a trabajar en conjunto para terminar de consolidar a la ciudad como un ámbito de oportunidades y progreso, que posicione al distrito como un faro de crecimiento dentro de la Argentina.

Nueva terminal de ómnibus

“Quiero contarles que este año, finalmente pondremos en funcionamiento la nueva terminal de ómnibus de Junín. Me gustaría aprovechar este día para proponer que el nombre de la terminal sea el de Mario Meoni. Mario fue una persona que dedicó parte de su vida al Municipio y fue el promotor de este proyecto. Parte de la visión de estos 200 años es reconocer a quién trabajó por mejorar la calidad de vida de los que elegimos este suelo para vivir. Recuerdo que en el anuncio realizado en la misma terminal hablamos de trabajar juntos, sin importar el color político. Dejar las diferencias que tuvimos en el pasado de lado, porque en definitiva nos unía el mismo objetivo: ver a Junín brillar. Hoy tengo claro que somos muchos los que compartimos ese objetivo”, dijo el Intendente.