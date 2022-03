Prado Español: Crece la preocupación por hechos de inseguridad

En diálogo con TeleJunín, Osvaldo Giapor, presidente de la Sociedad de Fomento “Prado Español”, destacó que el barrio tiene todos los servicios públicos básicos como agua, cloacas y luz, pero lamentó la ocurrencia de hechos de inseguridad en los últimos tiempos.

“El barrio está bien, aunque hay un poco de miedo por la inseguridad. Está bien por el trabajo de la gente, de quienes aceptaron los consorcios vecinales, las ideas de quienes comandaron y comandamos la sociedad de fomento, que fueron muchos porque la entidad tiene 51 años de vida institucional”, explicó.

“Fueron 51 años haciendo lo posible para que el barrio esté mejor y lo está. Quienes hayan recorrido el barrio hace unos cuantos años atrás, ahora verá que no es el mismo, que ha cambiado. Tenemos todo lo necesario para tener el confort para vivir tranquilos y cómodos”, sostuvo.

La inseguridad

“Sigo pensando que lo único que molesta al vecino es el miedo por la inseguridad, porque hubo varios hechos por calles Chacabuco, Aparicio, Oviedo, Borchex, y barrios vecinos que también nosotros lo sufrimos. En uno hubo violencia, en otros no, pero es muy preocupante”, advirtió el fomentista.

Giapor lamentó que sucediera esto. “Creí que ya había pasado esa época en que sucedían hechos violentos como los que se padecen hoy. Sé que la Policía trabaja, lo mismo la Secretaría de Seguridad del Municipio, pero parece que no basta, que hay que hacer algo más, parece que los fomentistas nos tendremos que juntar un poco más…”, dijo.

“A veces me pregunto: ¿qué hace el policía cuando detiene a alguien, pero no hay jueces ni fiscales? Creo que se frustra. Hay cosas que a mí me molestan mucho: por ejemplo, estuvimos reclamando una cámara de seguridad para nuestro sector, frente a la Escuela N° 29 y Jardín de Infantes 905, a media cuadra de la Sociedad de Fomento, después de veintitantos años que venimos reclamando esa cámara, el Intendente la colocó y yo me sentí contento. Dos muchachitos escribieron no sé qué cosa en la pared y cuando llamo para ver si había sido filmado eso me dijeron que sí. ¿Si lo estaban viendo, por qué no vino la Policía? ¿Quién cometió el error de no avisar o la policía no vino?”, preguntó

El entrevistado mencionó el caso en que el 911 no funcionó efectivamente. “La señora vio que los ladrones estaban entrando a la casa y le grita al del 911, ¡Están entrando en este momento! ¡Cortaron la reja y entraron!”, describió Giapor.

Según lo expuesto, los ladrones agredieron a la señora, le llevaron el dinero, se fueron y recién después llegó la Policía.

“¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se demoró tanto en llegar? Y dicho por los mismos vecinos ¿Para qué vienen tantos policías y patrulleros una vez cometido el delito?”, dijo.

El fomentista afirmó que por estos días estaban patrullando más el barrio, aunque no sabía cuánto iba a durar. Dijo también que se hacía sonar más la sirena, quizá para hacer notar la presencia policial.

“Lo único que molesta al vecino es el miedo por la inseguridad, porque hubo varios hechos por calles Chacabuco, Aparicio, Oviedo y Borchex” - Osvaldo Giapor

Tasa

“Me llama la atención ver a los patrulleros no atendidos y en malas condiciones, puesto que la Tasa de Seguridad recauda muchísima plata. No veo que estén en las condiciones que deberían estar. Es más, cuando andan las motos con policiales de a tres, en cada moto, es demasiado, y andan a gran velocidad porque pasan. Pero yo no quiero que el policía pase, sino que mire, que charle con los vecinos”, señaló.

Veredas

Sobre la mala transitabilidad que tienen algunas veredas del Prado Español, Giapor explicó que en algunos casos hicieron las casas sobre terrenos altos, y otras no, entonces estaba a desnivel.

“Las veredas son municipales, no le corresponden al vecino, pero la tiene que arreglar de manera que se pueda transitar por ella. Quizá una mamá no pueda ir con el cochecito de bebé por la vereda”, dijo.

Mercado Retro

Entre las buenas noticias, ese domingo, 6 de marzo, a partir de las 9, volverá a abrir nuevamente el Mercado Retro en la plaza que está en el boulevard de Posadas y 9 de Julio. A las 19 hará su presentación “De par en par”, grupo folclórico, y la pareja de tango “Morena y Facundo”.



Sociedad de Fomento

Según lo explicado por Osvaldo Giapor, el barrio cuenta con 67 manzanas del barrio que tienen todo lo necesario: agua, cloacas, luz, aunque a veces eran frecuentes los problemas de baja tensión.

Observó que los vecinos, en general, debían esforzarse para mantener el barrio limpio, no arrojando basura en las calles ni veredas.

Advirtió que la barredora no pasaba más por las calles del barrio, que había gente de cooperativa del Municipio barriendo las calles, pero solo las principales. Falta barrer las transversales.

