El Municipio y Comercio e Industria lanzaron la quinta edición del Big Sale

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto a las autoridades de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y de la Secretaría de Desarrollo Económico anunciaron la realización de una nueva edición del Big Sale, una propuesta que tiene una gran aceptación, y ya constituye un sello de referencia para distintas ciudades de la Región. Los comercios interesados en participar tienen tiempo hasta el 7 de marzo para inscribirse y será la prueba piloto para la virtualización de esta iniciativa.

Los descuentos serán del 10% al 50% en compras en efectivo en los locales adheridos de distintos rubros.

Primeramente, Marcos Maroscia, presidente de la SCIJ, manifestó: “Para nosotros es una alegría anunciar una nueva edición del Big Sale y quiero agradecer a todos los actores que forman parte de esto, especialmente al Sr. Intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca, que nos acompaña como en cada una de las acciones que implementamos desde que está esta nueva comisión directiva a cargo”.

“Estamos muy contentos de anunciar que ya hoy ‘Big Sale’ es un sello en la ciudad, por lo que estamos en contacto con 10 o 12 ciudades que nos consultan sobre esta propuesta debido al interés por el trabajo que venimos haciendo. En los próximos días mantendremos una reunión en este sentido para contarles el trabajo y el apoyo necesario del Municipio, sin el cual no hubiésemos logrado esto”, aseguró Maroscia.

Seguidamente, el jefe comunal Pablo Petrecca afirmó: “Queremos anunciarle a toda la comunidad que se llevará a cabo la quinta edición del Big Sale los próximos 17, 18 y 19 de marzo. Este es un programa que venimos implementando junto con la cámara, que tiene muy buenos resultados y un éxito notable, por lo cual lo seguimos replicando con el objetivo de que más comercios se adhieran y eso genere un mayor consumo y ventas”.

“Para nosotros como Gobierno de Junín son muy importantes este tipo de acciones porque acompaña a aquel que apuesta por la ciudad, que invierte, arriesga capital y genera trabajo. Cada acción que tomamos a lo largo del año tiene como eje principal estimular el consumo y la venta en los comercios, generar precios atractivos para el consumidor y el cuidado imprescindible de las fuentes de trabajo”, añadió.

Además, Petrecca indicó que “son momentos duros y todavía vivimos algunos coletazos de la cuarentena tan larga que tuvimos en la Argentina, en una situación económica que no es la mejor y por eso cada acción de acompañamiento que podamos realizar desde el Estado son fundamentales y claves”. Luego, dijo: “Me pone contento también que una vez más esta edición del Big Sale comprenda no solo a la parte céntrica de la ciudad, sino también a los distintos centros comerciales a cielo abierto que hay en Junín”.

El Intendente de Junín también afirmó que “como Municipio trabajamos permanentemente para que el centro comercial de Sáenz Peña, el de Benito de Miguel, Av. República, Padre Respuela consoliden el crecimiento importante que vienen teniendo y queremos sumar más centros comerciales en la ciudad. Junín viene creciendo y significa un faro en la Región en materia comercial”.

En tanto, Marianela Mucciolo, vicepresidenta de la SCIJ señaló: “Queremos invitar a los comercios de Junín a que se sumen a la acción más importante que realiza la SCIJ junto con el Municipio y quiero agradecer a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires por el acompañamiento y a los sponsors oficiales de esta edición”.

Inscripción

Además, Mucciolo dijo que “si bien en un principio el cierre de la inscripción estaba previsto para hoy (por ayer), no tuvimos en cuenta los feriados por Carnaval, por lo que los comercios interesados tendrán tiempo hasta el 7 de marzo para inscribirse”.

Luego tomó la palabra Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico, quien comentó: “Para todos los que venimos trabajando en mejorar el Big Sale es una alegría anunciar una nueva edición de este programa; todos tenemos muchas expectativas puestas para que todo salga de la mejor manera. Esta edición tiene una particularidad diferencial que reside en que es el primer paso hacia un Big Sale virtual, y hay mucho trabajo que no se está viendo ahora, pero que planifica la posibilidad de que haya tres ediciones de esta propuesta a lo largo del año”.

Promoción

Por otro lado, Albarello sostuvo que “parte de la comunicación y promoción de esto depende de que los comercios se hagan parte, publiquen y publiciten esta propuesta en sus redes para que más clientes se enteren”.