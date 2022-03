Cianobacterias en Junín: “Esta situación va a continuar seguramente un tiempo”

En un nuevo capítulo por la presencia de cianobacterias en la Laguna de Gómez de Junín, el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, mantuvo un encuentro con concejales y funcionarios municipales para avanzar en medidas conjuntas y perfeccionar el actual sistema de alertas. En rigor, desde la comuna juninense reclamaron que el cianosemáforo mida la presencia de estos microorganismos en todas las lagunas bonaerenses, sin distinción, para que no haya un perjuicio desigual sobre el turismo y la actividad comercial.

En este sentido, Jelinski afirmó: “Hemos escuchado y compartimos muchas inquietudes del Municipio y de los legisladores acerca de la situación de las cianobacterias, por ello en los próximos días nos harán llegar una propuesta que pueda perfeccionar, de forma conjunta, el sistema que aplicamos desde la Provincia”.

Y el funcionario agregó: “Otro de los puntos que manifestó el Municipio es que somos la única provincia que realiza estos monitoreos, por lo que no se cuenta con información de lo que pasa en las provincias vecinas, como Córdoba y Santa Fe. Entre la sequía, la bajante del Paraná y con los periodos de altas temperaturas, esta situación va a continuar seguramente un tiempo y trabajar con los municipios es muy importante para que el uso del agua de forma recreativa o productiva sea seguro”.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió su informe, con la previsión meteorológica trimestral, en la cual se mantiene hasta mayo, inclusive, la situación de precipitaciones menores a lo normal.

Cabe destacar que las condiciones pueden variar en relación a las distintas situaciones meteorológicas. Por ello, en la página web www.gba.gob.ar/cianobacterias está disponible el cianosemáforo con una actualización diaria, a la cual la población puede acceder para conocer el estado de las lagunas. Este mapa tiene como objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud.

Participaron del encuentro Paula Ramírez, directora de Monitoreo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos; Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico de Junín; Cecilia Laffaye, coordinadora de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Junín; y los concejales Camila Rolla (FDT), Lucía Laguzzi (FDT), Juan Fiorini (Juntos) y José Bruzzone (FDT).

Voces de concejales

José Bruzzone, concejal del FDT, afirmó a Democracia que “fue una reunión constructiva” con las autoridades de Recursos Hídricos, que explicaron el funcionamiento y los objetivos del semáforo, además de los “beneficios para la imagen de una ciudad que cuida a sus turistas”.

El edil señaló que desde el Municipio se planteó la objeción de que la medida, en la práctica, conlleva a una “competencia desleal”, ya que hay algunas que están en igual situación a la de Gómez, pero no informan el estado.

“Mediante el diálogo se llegó al acuerdo de que hay que informar sobre todas las lagunas, situación que se empezó a hacer desde hace algunas semanas, y que las que no disponen de datos se van a informar sin datos, para que no se sugiera que en esas lagunas no hay problema, sino que, justamente, no hay monitoreo”, señaló.

“Se está construyendo el instrumento y está el compromiso de trabajar en conjunto, porque las condiciones de sequía parece que van a perdurar durante este año y el próximo, por lo que seguirían estos problemas, que se dan básicamente por las altas temperaturas y la baja cota de agua”, indicó.

Juan Fiorini, concejal de Juntos, afirmó a Democracia: “La idea era poder transmitirles a los funcionarios provinciales la preocupación de los sectores vinculados a la Laguna de Gómez, como la pesca, el turismo, el comercio, los servicios. Y también realizamos algunas consultas sobre cómo se está manejando la situación en la Provincia. Hicimos un planteo de lo que vemos como algunos puntos a corregir en la comunicación, porque todo esto de las cianobacterias surge por una iniciativa de Junín, de hacer un estudio y a partir de ahí plantearle a la Provincia la situación”.

Y amplió: “Figuraban pocas lagunas y se fueron agregando otras a medida que nosotros fuimos reclamando. Hoy todavía no está bien planteado el tema y no figuran todas las lagunas en el mapa de cianobacterias, situación que genera una desigualdad y también un daño hacia las lagunas que están publicadas, porque es un problema que está en todas las lagunas de la provincia y también en Córdoba y Santa Fe, así que hicimos un planteo de que se pueda mejorar esa situación. La forma de medición también, hoy la hacen los gobiernos locales, y es visual, así que pedimos que se pueda mejorar, junto con la comunicación, para trabajar en conjunto”.

“Por último, consultamos también qué acciones está tomando el Gobierno provincial para mitigar el problema de las cianobacterias y que pueda disminuir, nos contaron cuál es la idea y lo que piensan hacer a futuro. Hay buena predisposición de ambos lados, así que la idea es ir mejorando la comunicación, la medición de las muestras y las acciones a realizar”, dijo.

Alertas roja y naranja

La Provincia mantiene las alertas naranja y roja para diferentes sectores de la Laguna de Gómez. Por el riesgo que estas implican para la salud de las personas y de las mascotas, desde el Gobierno bonaerense llamaron a extremar los cuidados, evitando el contacto, consumo y el uso del agua contaminada para tareas domésticas, recreativas y deportivas en las zonas afectadas. Asimismo, evitar consumir pescados, mariscos o cualquier otro alimento procedente del cuerpo de agua.

