El delegado de Agustín Roca deja su cargo

El intendente de la ciudad, Pablo Petrecca, estuvo en la localidad de Agustín Roca para saludar a Robertino Mouras, quien deja su cargo como delegado municipal del pueblo tras seis años de gestión.

Acompañado por el concejal Juan Fiorini, el jefe comunal saludó a "Tino" y manifestó: "Robertino está atravesando una situación personal muy linda, siendo papá hace muy poco tiempo, por eso decidió dejar de estar al frente de la delegación. Hoy hemos venido junto a Juan Fiorini a saludarlo y agradecerle por todo el trabajo hecho. Él ha tenido un gran gesto al decidir dejar el cargo por no poder dedicarle todo el tiempo que requiere y ese es un valor muy destacable".

"Además, quiero destacar su capacidad, siendo tan joven, de involucrarse y participar para ser elegido luego como delegado del pueblo. Allí, y sin conocernos, empezamos a trabajar juntos por un denominador común que era que el pueblo estuviera mejor", remarcó.

Por su parte, Mouras aseguró: "Todo lo hecho en estos seis años han mejorado el estilo y la calidad de vida de los vecinos, por eso me voy con la esperanza de que se seguirá trabajando de la misma manera y le deseo lo mejor a quien me reemplace, porque siempre me pondrá muy feliz ver creciendo a Roca. Le agradezco a todos los vecinos por la paciencia, el aguante y por apoyarme cuando a mis 25 años decidí presentarme como candidato a delegado del pueblo".

"La decisión de ser delegado del pueblo fue para querer salir de la comodidad y la crítica fácil. Creo que hoy en día hay que involucrarse y comprometerse. Por eso, gracias al apoyo de mi familia tomé la decisión de presentarme y hoy, seis años después, me siento orgulloso de esa decisión, porque hemos logrado muchas cosas gracias a Pablo y todo su equipo, acompañando siempre, a Roca y a todos los pueblos del Partido de Junín. Ahora disfrutaré del pueblo desde el lugar de vecino y también de mi hija, que hace muy poco nació".