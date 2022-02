Desde esta semana, los chicos vuelven a la presencialidad plena en las escuelas

Con un escenario altamente positivo con la baja de contagios de coronavius y el avance de la vacunación, desde el miércoles, los niños y jóvenes vuelven a las aulas pero esta vez sin burbujas, lo que marca un cambio en el devenir de lo que será la jornada escolar.

Con protocolos y cuidados vigentes, el 2 de marzo se pone en marcha la presencialidad “plena” y “cuidada” del nuevo ciclo lectivo 2022.

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, expresó que será "persistente en escolaridad, en el aprendizaje y en el vínculo restablecido" tras dos años signados por la pandemia y remarcó que hoy se dan condiciones que "invitan al optimismo".

La secretaria de Suteba de Junín, Francina Sierra, aseguró que es un momento “celebrado por todos”.

A su vez destacó el acuerdo paritario al que arribaron los gremios recientemente y la cláusula de monitoreo y revisión.

La vuelta de la “normalidad”

El miércoles comienza el ciclo lectivo, “en el marco de una presencialidad plena y cuidada, por primera vez después de dos años”, destacó Sierra. “Vamos a volver a estar en las aulas más cerca de lo que conocíamos como normalidad antes de la pandemia”, señaló y agregó que “es un momento muy esperado, celebrado por todas las comunidades educativas”.

El ciclo lectivo comienza el 2 de marzo y finalizará el 22 de diciembre, con un receso invernal, entre el 18 y el 29 de julio.

“El comienzo está signado por la presencialidad plena a partir de todo lo que tiene que ver con los protocolos de cuidado, que van a continuar y que mayoritariamente están basados en el uso de barbijos y en la higienización de manos”, explicó.

Asimismo destacó que “no es una condición tan rígida el tema del distanciamiento social ya que la mayor parte de los niños, jóvenes y docentes, están vacunados”.

“La novedad respecto de esto es que en los lugares al aire libre, sobre todo patios, los niños y jóvenes podrán estar sin barbijo y de la misma manera, para los alumnos de nivel inicial no será obligatorio el uso de barbijos”.

Acuerdo paritario que “cumple las expectativas”

Sierra señaló que el acuerdo paritario, “era una de las cuestiones a cerrar antes del inicio de ciclo lectivo” y aclaró que “por una amplia mayoría, todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, aprobaron el acuerdo salarial. No solo los que están organizados dentro del Suteba, sino todos los docentes de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, y esto tiene que ver con que el acuerdo cumple las expectativas que teníamos”.

Es decir, “es una paritaria corta, que en su porcentaje promedio, en el 42%, a septiembre nos dejaría por encima de la inflación pero que además tiene cláusula de monitoreo y revisión y si no fuera así se podría renegociar”, afirmó.

A su vez dijo que se trata de una paritaria “que en su composición de salario, incluye sumas nuevas al básico y traspaso de sumas que están en otros ítems también al básico, eso impacta en la escala salarial, en la antigüedad de los docentes, en los puestos de trabajo de mayor jerarquía pero también en nuestros docentes jubilados”.

Además destacó que “en la paritaria nacional también se acordó el aumento del incentivo docente, que pasa de 2800 a 3900 pesos por cargo, y continúa el plus por conectividad. Están cumplidas ampliamente las expectativas tras la negociación”.

Optimismo de cara al regreso

Sileoni destacó que "hay dos características que nos invitan al optimismo: primero, que las comunidades están con muchas ganas de volver, las familias, los papás, los chicos, las chicas, con lo cual tenemos un capital extraordinario; y, en segundo lugar, el tema de la vacunación, con grandes niveles en docentes, más del 95 por ciento".

El funcionario detalló que la provincia tiene 20 mil escuelas y 5,2 millones de alumnos que volverán a las aulas la próxima semana.

"Estamos insistiendo y mejorando la vacunación en niños y niñas de 3 a 11; estamos bien pero necesitamos seguir vacunando", aseveró Sileoni en declaraciones radiales.

Por otro parte, indicó que no observa una "reticencia" de los padres a vacunar en esta franja etaria sino que hay múltiples factores que influyen en que los progenitores no los hayan llevado para ser inmunizados.

Detalló que "entre el año pasado y éste implementamos unas 1.500 postas de vacunación en las escuelas, que son rotativas, están dos o tres días en una escuela y van a otras" para facilitar el acceso de niños y adolescentes a las vacunas.