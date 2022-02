Rubén Dicún: “Ucrania y las colectividades son parte de la mayoría de mi infancia”

Los acontecimientos en Europa del este, tras el bombardeo y la invasión rusa en Ucrania, impactan en el mundo de diferentes maneras y las historias de vida y experiencias se entrelazan en los distintos puntos cardinales.

Descendiente de ucraniano, Rubén Dicún dialogó con TeleJunín sobre las sensaciones que deja el conflicto, especialmente para aquellos que a pesar de la distancia, mantienen vínculos familiares y de amistades que hoy atraviesan un momento clave.

“Se está repitiendo lo que he escuchado en mi casa 100 años atrás, una guerra, una invasión, resolviendo todo con violencia”, destacó Dicún sobre la situación.

“Ucrania y las colectividades son parte de la mayoría de mi infancia”, señaló y explicó sobre sus raíces: “Yo nací en Agustina, mi padre nació en Ucrania, y si bien ellos tienen un amor grande por Argentina siempre mantuvieron sus raíces bien firmes. Yo me siento muy cerca de mis raíces de Ucrania”.

A su vez, destacó: “Me he contactado con un primo que me contaba de la situación que se está viviendo en Kiev, precisamente en las afueras, con respecto a los tanques, toda la situación que se vive”.

Para Dicún, “cualquiera sea el motivo, ya sea económico, político, que quieran utilizar la fuerza para resolver sus diferencias y no el diálogo, me asombra mucho”.

“Tengo parientes en Ucrania que están viviendo una situación desde un punto de vista nacionalista y que no pueden creer que se violen las pautas internacionales, y que se estén enfrentando a una potencia como lo es Rusia”, lamentó.