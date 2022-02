¿En Junín podrá cumplirse la libre elección de médico especialista?

Sabido es que el 18 de febrero último, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, anunciaron que “a partir del 1 de marzo y por primera vez en la historia de PAMI, las afiliadas y los afiliados de la obra social tendrán la libertad de elegir al médico o médica especialista y en qué centro de diagnóstico por imágenes atenderse”.

Sin embargo, quedan dudas de que esto en Junín pueda cumplirse, ya que el Círculo Médico no habría firmado convenio nuevo con PAMI, para que los afiliados a esta obra social puedan atenderse por médicos especialistas, en sus consultorios, sin cargo. No obstante ello, queda la esperanza de que se pueda avanzar en ese aspecto y los jubilados y pensionados no deban abonar la consulta por privado.

Tras el anuncio nacional, que se cumpliría a partir del martes 1 de marzo, se señala que “este es un cambio muy valioso porque ahora las personas afiliadas van a poder elegir con qué médico o médica especialista atenderse”, señaló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y agregó que “se está poniendo al profesional médico en el lugar que se merece porque se le va a garantizar una remuneración digna por el trabajo que presta”.

La implementación del nuevo modelo de atención médica pone fin a un sistema de asignación fija, el médico no cobraría por cápita sino por la real consulta del paciente.

“Escuchamos a nuestros afiliados y afiliadas y por eso dimos el paso más grande en los 50 años de la obra social. Dejamos atrás el sistema de asignación fija para que ahora tengan la libertad de elegir con quién atenderse, consigan turnos más rápido y reciban una mejor calidad de atención”, dijo la titular del organismo, Luana Volnovich, tras presentar la medida, pero quedan dudas de que esto en nuestra ciudad pueda cumplirse efectivamente.

Para obtener un turno, las afiliadas y los afiliados tendrán que pedirle a su médica o médico de cabecera que realice la orden para la especialidad o centro de diagnóstico por imágenes que necesitan; luego, podrán consultar en la nueva cartilla con quién y dónde pueden atenderse y comunicarse para solicitar un turno.