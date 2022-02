Inicio del ciclo lectivo: las claves de los protocolos para la vuelta a las aulas

Ante el inminente inicio de clases en la Ciudad, pautado para el próximo 2 de marzo, los Consejos Federales de Educación y de Salud definieron las recomendaciones enmarcadas en el nuevo protocolo “Aula Segura”.

En diálogo con Democracia, Francina Sierra, secretaria de Suteba, puntualizó cuáles serán las medidas de cuidado que regirán en el regreso a las aulas en Junín desde la semana próxima, en todos los niveles educativos.

La funcionaria detalló que la Provincia de Buenos Aires confirmó que seguirá los lineamientos establecidos a nivel nacional.

Presencialidad plena, el eje

Tal como adelantara el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, semanas atrás, los protocolos definidos para el ciclo lectivo 2022 son un reflejo de las medidas de cuidado que rigen hoy en la sociedad.

Respecto al objetivo ponderado de cara al regreso a las aulas, Sierra detalló a Democracia que, hasta el momento, “lo que está definido son cuidados básicos para volver a la presencialidad plena”.

Asimismo, explicó que desde el sindicato han acordado con el Gobierno provincial que todos los alumnos estén en las aulas durante este 2022, en el marco de lo que definió como una “vuelta a la normalidad en las escuelas”.

Protocolo

Para acompañar la presencialidad plena, en las aulas de la Ciudad y toda la Provincia regirán una serie de claves sanitarias. Al respecto, Sierra detalló que se trata de “los cuidados mínimos que no sólo hay que tener en un edificio escolar, sino en todos los lugares”, en línea a lo expresado por el Ministro de Educación con anterioridad.

En líneas generales, la funcionaria destacó que el protocolo que regirá este año en las escuelas “no es muy diferente al del año pasado”. Las medidas de limpieza e higiene personal se han mantenido invariables, al igual que el ingreso al edificio.

Sierra explicó que seguirán habiendo “diferentes horarios de entrada” a las instituciones educativas, para evitar la aglomeración de alumnos y padres.

Respecto al uso de barbijo, la funcionaria adelantó que no será obligatorio en el nivel inicial ni tampoco en lugares abiertos. Dentro de las aulas, todos los alumnos de nivel primario y secundario deberán usarlo.

Sin dudas uno de los cambios más destacados respecto al protocolo del 2021 es el de la disolución del sistema de burbujas. Los alumnos estarán juntos en las aulas, y asistirán al centro educativo todos los días definidos por el calendario nacional, que prevé el dictado de 190 días de clases en este ciclo lectivo.

Sierra destacó que el distanciamiento social, “ya no es un requisito tan importante”, y explicó que se debe al “porcentaje de vacunación de adultos y jóvenes”. Asimismo, adelantó que para ingresar a los colegios no se exigirá el Pase Sanitario, dado que “el derecho social a la educación está por encima de cualquier otro derecho”.

El protocolo adoptado por la Provincia también establece que cuando se presente un caso positivo ya no se aislará a la burbuja entera, y, a su vez, la sospecha y confirmación de casos no implicará necesariamente el cierre del aula, ni la interrupción de las clases presenciales.

Respecto a la publicidad de las medidas de cuidado, Sierra explicó que, desde la semana pasada, “fueron enviadas las comunicaciones oficiales a los centros educativos”, aunque advirtió que estarán “atentos a las novedades” que podrían llegar en los próximos días.