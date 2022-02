Crece el uso de billeteras virtuales en Junín, principalmente en los comercios pequeños

“Billetera virtual” se ha vuelto un término conocido por todos en la ciudad. Evoca un mundo totalmente digitalizado, en el que cada usuario paga en los comercios sin tarjetas ni dinero en efectivo. De esta manera, los billetes físicos ceden presencia ante el avance de las nuevas tendencias en las finanzas personales.

Este panorama ya es visible en el día a día comercial en la Región. Con un teléfono móvil con conexión a Internet y una aplicación descargada, se puede abonar cualquier monto con solo apretar un botón en la pantalla táctil.

Democracia dialogó con comerciantes y emprendedores locales acerca de la dinámica, sus beneficios, desventajas y la letra chica. Las opiniones al respecto son encontradas, pero todos los entrevistados coincidieron en que es una alternativa con la que deben contar ante la creciente demanda de la clientela.

“Para compras grandes los clientes eligen las billeteras de los bancos”

Al respecto, Lautaro Díaz, de Ferretería Benito, explicó a Democracia que las billeteras virtuales son usadas “para todo tipo de compras”, más allá de su importe, y reconoció que su uso se ha extendido sobre todo en los clientes más jóvenes. Contar con la alternativa del pago 100% digital es, en cierto punto, de beneficio mutuo. Y explicó que a menudo “es más rápido cobrar con billeteras virtuales”.

Por su parte, Ariel Nuozzi, dueño de la dietética Raíces, coincidió en que “es muy rápido y simple” trabajar con las aplicaciones, lo que en el rubro de comestibles es también muy usado. El comerciante agregó que “85% de las compras se hacen sin efectivo, y dentro de ellas las billeteras virtuales tienen gran participación”.

Primera opción

Los comerciantes consultados explicaron a este diario que el grueso de los clientes que deciden abonar la compra con su billetera virtual lo consideran la primera y, a menudo, única opción para realizar la transacción.

En tal sentido, Chantal Burgos, empleada de Renato Celular, dedicado a la venta de móviles y accesorios, detalló que “hay mucha dependencia de las billeteras virtuales”, y agregó que, comúnmente, “la gente no tiene efectivo”.

En dicho sentido, para el comercio, contar con la posibilidad de realizar pagos digitales es fundamental, sobre todo porque muchos de los productos a la venta son de bajo costo y ante clientes reacios a abonar con tarjeta de crédito. “Muchos compran un vidrio protector de $300 con las aplicaciones”, amplió.

En la misma línea, desde Ferretería Benito reconocieron que -a veces- los clientes solo pueden pagar con sus aplicaciones. “No llevan encima la billetera ni tarjetas”, afirman, lo cual también implica una complicación para el comerciante en caso de que no funcione correctamente el sistema virtual.

El aliado de los emprendedores

Los emprendedores locales también implementaron las últimas tendencias financieras, y podría afirmarse que, en líneas generales, ha devenido la punta de lanza que impulsó el uso de esta alternativa de billetera virtual, ante la facilidad de su uso y los pocos requisitos para comenzar a operar.

Entre los comerciantes que usan el sistema, Nicolás García Vignolo, dueño de GV Mates, explicó que, para su negocio, las billeteras virtuales “son fundamentales”, sobre todo por la clientela con la que trabaja. “Le vendo a mucha gente que no es de Junín y no me puede pagar en efectivo o con la tarjeta física”, destacó. Aun así, admitió que “los clientes de la ciudad también pagan por mecanismos tradicionales”.

Asimismo, destacó que puede aprovechar los beneficios que le presenta la modalidad. García Vignolo destacó que cobrar a través de aplicaciones le “facilita mucho el trabajo”, permitiéndole llevar a cabo un registro preciso y otorgándole la posibilidad de acceder al dinero directamente. “Yo mismo reinvierto la plata recibida desde la plataforma”, detalló.

Por su parte, Leticia Giménez, dueña de Athenea -un emprendimiento de indumentaria femenina-, destacó que, en pocos meses, se ha incrementado notablemente el uso de billeteras virtuales, y estimó que “alrededor del 50% de las compras se abonan por ese medio”.

Al respecto, también explicó que pagar con el celular “es una forma mucho más rápida y fácil de abonar”, y destacó que evita al comprador “ir hasta un cajero o hasta su casa a retirar dinero para abonar en efectivo”.

“Alrededor del 50% de las compras se abonan por ese medio”.

Letra chica

Detrás de un sistema intuitivo, completo y fácil de usar, se esconde un armazón legal y contable en el que se debe reparar para evitar pérdidas de dinero. El cobro de intereses y comisiones es inherente al uso de las billeteras virtuales, y los comerciantes y emprendedores destacaron que es un aspecto muy tenido en cuenta al momento de cobrar a los clientes.

En tal sentido, Lautaro Díaz (Ferretería Benito) detalló que “cobrar con billeteras virtuales es caro porque las comisiones son altas”. Pero reconoció que, si bien se aplican intereses, “en definitiva las tarjetas también cobran mucho”.

Es que, si el cliente desea abonar con link, se llega a retener hasta 6% del total al comercio. En el caso del QR o el Point –la terminal propia de Mercado Pago para abonar con tarjeta física- el porcentaje de retención varía si el cliente abona con tarjeta de crédito o débito o si se ofrece la posibilidad de abonar en cuotas.

Como escapatoria a esos altos porcentajes, es usual que comerciantes pidan a los clientes que transfieran los montos de las compras, en tanto los costos de tal operación son significativamente menores.

Por último, los comerciantes señalaron como ventaja que las plataformas digitales ofrecen al cliente el servicio de acreditación del dinero en la cuenta de forma instantánea, a diferencia de los plazos de los bancos tradicionales, que como mínimo lo entregan a partir de las 24 horas.

“Yo mismo reinvierto la plata recibida desde la plataforma”.

Indumentaria, la excepción

Si bien las billeteras virtuales son de uso extendido, el rubro de la indumentaria es uno de los que menos transacciones registra con esta modalidad.

Al respecto, María Verónica Mingorance, del tradicional comercio homónimo, explicó a Democracia que “en el rubro todavía se sigue usando la tarjeta de crédito”, aunque destacó que, paulatinamente, comenzaron a recibir pagos a través de aplicaciones.

En la misma línea, Graciela Garialdi, de Center Deportes, detalló que actualmente las billeteras virtuales son elegidas por los jóvenes, aunque no es la alternativa de mayor popularidad en el rubro. Asimismo, explicó que “se usan sobre todo para compras de bajo monto”, pero reconoció que la cantidad de clientes que las eligen como primera opción ha ido aumentado.