Amplia oferta

Para muchos, el término billetera virtual es sinónimo de Mercado Pago, el banco digital que ha sido pionero en la materia, y, aun hoy, es uno de los más elegidos tanto por los comerciantes como por los usuarios. No obstante, en los últimos años la competencia se ha intensificado, y, al día de hoy, múltiples plataformas pujan por atraer a los clientes y convertirse en una herramienta más de su cotidianeidad.

En líneas generales, las aplicaciones más populares son aquellas que corresponden a empresas exclusivamente dedicadas a la materia, como es el caso de Mercado Pago y sus principales competidores, Ualá y Brubank.

Por su parte, los bancos tradicionales, públicos y privados han ingresado al terreno digital y a los celulares de sus clientes. Los casos más resonantes en el último tiempo fueron los de Cuenta DNI –plataforma del Banco Provincia- y BNA+, del Banco Nación.

Los entrevistados coincidieron en que la plataforma más usada es la de Mercado Pago, a la que le siguen las de los bancos estatales. Lautaro Díaz destacó que, en la ferretería, estas últimas “son muy usadas”, y Chantal Burgos explicó que se observa una tendencia a segmentar los gastos de acuerdo al monto. “Lo que más se usa es Mercado Pago, pero para compras grandes los clientes eligen las billeteras de los bancos”, explicó.

Por su parte, Leticia Gímenez (Athenea) destacó que “Mercado Pago es la más utilizada por los clientes y los emprendedores”, y afirmó que se trata de una “opción accesible” para quien desea sumar un nuevo medio de cobro.

No obstante, a diferencia de los bancos tradicionales, las nuevas plataformas no ofrecen a los clientes asistencia técnica completa en caso de necesitarla. “No tienen atención al cliente, ni a los comercios ni usuarios. Eso es muy negativo”, lamentó Nuozzi (Dietética Raíces).