Advierten que las tarifas deberían subir un 150%

Para reducir los subsidios energéticos al 1,9% del PBI, decisión que permitiría alcanzar un acuerdo con el FMI, las tarifas de luz y gas tendrían que subir hasta 150% este año, estimó el exsecretario de Energía Emilio Apud. Para el exfuncionario, ese brusco aumento representaría un 90% por encima de la inflación de 2022, según sus cálculos.

Por ese motivo, Apud -que fue secretario de Energía en 2001- aseguró que "en vez de investigar a quiénes y cuánto van a aumentar las tarifas, deberían concentrarse en definir el segmento de usuarios que realmente no puede pagar la tarifa plena. Y el resto que sí la pague. Para eso está la tarifa social".

"Sin subsidios, el usuario se beneficiaría por una menor inflación, un menor cepo cambiario y una mejor calidad de los servicios. Es que los subsidios no cubren inversiones: a mayores subsidios, peor calidad de servicios", enfatizó. A su criterio, la segmentación tarifaria anunciada por el Gobierno -hasta el momento, sin mayores detalles- reduce menos del 2% del nivel de subsidios que hubo el año pasado.

Según Apud, eso representa menos del 0,04% del PBI, mientras que la reducción del subsidio que permitiría cumplir con la pauta acordada con el Fondo Monetario es 0,9%: "es decir, 20 veces la segmentación a los 'ricos'", puntualizó.

"La segmentación propuesta aplica solo a electricidad y al 10% de los usuarios del AMBA, que son el 40% del total país. O sea, se aplica al 4% de los usuarios totales de electricidad", explicó. Y recordó que está pendiente "el aumento propuesto por el Instituto Patria vía sus interventores en Enargas Y ENRE -que no responden a sus superiores- consistente en un 20% para todo el año tanto en gas como en electricidad".

En ese sentido, indicó que con ese nivel de ajuste, el subsidio energético alcanzaría al 3,6% del PBI: "Esto quiere decir que solo con la energía, la pauta de déficit fiscal acordada con el Fondo (de 2,5% anual) se vería superada en más de un punto porcentual del Producto Bruto", graficó el exfuncionario.