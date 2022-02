Desde Cultura apuestan a poner en valor a los artistas juninenses

La directora de Cultura del Municipio, Agustina Barbosa, dialogó con TeleJunín sobre el presente cultural de la ciudad y destacó artistas a los que se les brindará reconocimiento.

De hecho hoy se cumple el vigésimo aniversario de la muerte del artista Víctor Grippo.

Barbosa destacó que actualmente organizan “lo que puede ser una puesta en valor de algunos artistas juninenses que pueden ser conocidos por un público en particular y por otros que no tanto. Es el caso de Batato Barea, un actor de los años ochenta muy conocido”.

A su vez, la directora comentó que en base a la agenda cultural que se avecina “hay en puerta un festival para el próximo año” y se refirió a los veinte años del fallecimiento de Grippo: “Uno de los artistas del catálogo de artistas argentinos del siglo XX, más reconocido a nivel mundial”.

Por otro lado, Barbosa hizo mención a la importancia de contar con artistas de la ciudad a la hora de hablar de Grippo, un artista, que según destacó, “se interesa por el material y el mensaje noble que puede transmitir a través de ellos, transformándolos” y agregó que “lo atrayente de Grippo es que al ser artista conceptual, puede organizar el material y significarnos algo, y estos materiales son de oficio como hierro, tierra, madera”.

En paralelo, la directora de Cultura destacó que “su despertar artístico es muy importante y me parece que tiene significancia que lo conozcan todas las personas de Junín porque de verdad representa la vida de cada uno. De cómo el arte conceptual nos puede representar y cómo Grippo es un ejemplo de ello”.

Barbosa resaltó el valor cultural que dejaron artistas de su talla y afirmó que “tiene que ver con esa visión que los artistas tienen de convertir un material más allá. Como el ejemplo de Alonso, que enseñó a ver en un hierro algo que era artístico y esa visión me parece sumamente importante para contagiar tanto al que es artista como al que no lo es”.

Finalmente, la directora enmarcó la necesidad de reconocer el valor artístico y cultural de la ciudad donde destacó que cree que “hay muchos artistas locales, tanto vivos como fallecidos, a quienes hay que poner en valor y que tengan un significado en la vida de los juninenses”.

Homenaje a Víctor Grippo

Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento del reconocido artista juninense que marcó un hito en la historia literaria de nuestra ciudad, con su poética, su visión humanística y con alcance internacional. Desde la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín se trabaja para seguir poniendo en valor su trabajo y trayectoria para el recuerdo permanente de toda la comunidad.

Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria artística Víctor Grippo buscó la unión entre la ciencia y el arte gracias a su formación académica en ambos aspectos, lo que le valió representar a la Argentina en las bienales internacionales de San Pablo, Porto Alegre, Tokio, Venecia, La Habana y Kassel. Su interés profundo radicó en relacionar la transformación de la materia con el mundo cotidiano, el trabajo, los oficios, la vida y la muerte.

Además, siempre se interesó por reflejar las condiciones sociales y espirituales de los trabajadores, reivindicando los oficios y los materiales nobles como el hierro, la madera y el barro.

Gracias a su obra artística obtuvo premios como el Konex de Brillante en 2002; Konex de Platino 1992; Gran Premio Itamaraty de la Bienal de San Pablo (1977); el Paz Unesco; la Medalla Trapiche, el Leonardo y el de la Asociación de Críticos de Arte.

Durante este año, el Municipio organizará actividades para realizarle un reconocido homenaje.