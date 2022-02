Nueva cámara de seguridad en el barrio Villa del Parque

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, estuvo una vez más en el barrio Villa del Parque para charlar con los vecinos y observar el funcionamiento de la nueva cámara de seguridad de última generación instalada en el sector.

Se trata del sexto dispositivo con el que cuenta el barrio y el número 221 de la ciudad, todos monitoreados las 24 horas desde el Centro de Monitoreo municipal.

El jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios de la cartera de seguridad, el concejal Juan Fiorini, fomentistas, vecinos y representantes de instituciones de la comunidad. "Es una alegría volver a Villa del Parque y ver cómo el barrio viene creciendo día a día", dijo.

"Es una alegría volver a Villa del Parque a hablar con Marcelo García (presidente de la sociedad de fomento) y los vecinos sobre cómo el barrio viene creciendo día a día. Hace poco tiempo inauguramos aquí una estación de bombeo de líquidos cloacales que permitió que aquellos vecinos que ya tenían la instalación hecha pudieran conectarse a un servicio elemental como es el de cloacas, algo ni siquiera soñado hace un tiempo atrás. A partir de allí pudimos también avanzar con algunas cuadras de asfalto".

También Pablo Petrecca remarcó que "no hay que olvidarse de una política, para nosotros la más importante en materia social e integradora, como es la del transporte público. Recuerdo cuando me decían que Villa del Parque estaba aislada, que no era parte de la ciudad a pesar de estar a pocas cuadras del centro de la ciudad. Hoy hay un colectivo que los une a la ciudad, con un servicio que llega desde el barrio hasta la Ruta 188, pasando por calle Rivadavia, integrando y conectando, algo que nos llena de orgullo"

"Otra acción importante que llevamos a cabo en este sector de la ciudad tiene que ver con la seguridad: primero, con la decisión del Municipio de instalar acá un destacamento policial y luego llevando adelante un plan concreto para atender distintas problemáticas a través de las cámaras. Hoy estamos poniendo en funcionamiento una cámara más, la sexta con la que cuenta el barrio y que hemos instalado en nuestra gestión", agregó.

En este sentido, el intendente remarcó: "Estas seis cámaras son parte de nuestro plan integral que cuenta hoy con 221 cámaras de última generación que funcionan como corresponde en todo el Partido de Junín, con visión nocturna y con lectoras de patentes. Todo esto forma parte de un plan integral de seguridad en el Partido de Junín, que se demuestra con inversión, compromiso y dando la cara ante cada problema, siempre escuchando al vecino y trabajando codo a codo con ellos".

Por último, afirmó: "Así seguiremos trabajando en este y en todos los barrios de la ciudad, apostando al desarrollo de cada sector, como se ve acá, con un sector comercial que comienza a despegar y que nos llena de orgullo. De hecho, esta nueva cámara cumplirá una importante función en ese sector, para tranquilidad de los comerciantes que se están instalando aquí".

Por su parte, Marcelo García, presidente de la Sociedad de Fomento de Villa del Parque, expresó: "Estamos muy agradecidos con el Municipio por todo lo que están haciendo en nuestro barrio. Recién el intendente ha hecho un racconto de todo lo hecho, acciones por las que hemos bragado durante mucho tiempo y que hoy están concretadas. Hoy, ver esta nueva cámara, las luces, tener la posibilidad de contar con cloacas y la seguridad, nos pone muy contentos. Son cosas fundamentales para nosotros y que hacen que el barrio esté mejor y siga creciendo".

En tanto, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, dijo: "El intendente Petrecca habló de una política pública integral y la seguridad es parte de eso: con una decisión política que se ve en todos los barrios de la ciudad, trabajando todos los días junto a la federación de sociedades de fomento en general y las sociedades de fomento en particular, así como con todas las instituciones de la ciudad".

"Para nosotros, la seguridad es una construcción colectiva, por eso permanentemente llevamos a cabo acciones para que los vecinos vivan con más tranquilidad, como lo hacemos en este barrio, con operativos, con el destacamento instalado, con efectivos de la Policía Local, la división motorizada, el comando de patrullas y la video vigilancia, todo apuntando a la prevención y para que, cuando el delito se produce, tener herramientas probatorias para su esclarecimiento. Es grande la inversión que realiza el Gobierno de Junín, en tecnología, en recursos humanos y materiales".

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, también estuvo presente en Villa del Parque e indicó: "Desde nuestra institución siempre acompañamos este tipo de acciones porque creemos que la seguridad es algo muy importante. Puntualmente en este barrio la actividad comercial viene creciendo muchísimo, por eso es importante que los comerciantes tengan más tranquilidad. Hemos hablado con ellos y están muy conformes".

Para finalizar, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, aseguró: "Me siento muy alegre porque conozco este barrio desde sus principios y no tenía nada. Hoy ha crecido muchísimo y la Municipalidad ha prestado todo su apoyo para ese crecimiento, con obras y acciones muy importantes. Estamos muy contentos de ver las cámaras y muchas otras obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Felicito al Municipio por eso y a la sociedad de fomento, que trabaja muchísimo para que el barrio siga creciendo".