Cianobacterias: el Gobierno provincial bajó el nivel de peligrosidad de la Laguna de Gómez

La última actualización del Cianosemáforo elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires arrojó novedades esperadas para los juninenses: la laguna de Gomez fue bajada de categoría “roja” a “naranja” en cuanto a la presencia de cianobacterias en sus aguas.

Además, se comenzó a medir también otras lagunas como la de Chascomús (que está en nivel amarillo). “Recién ahora se podrá empezar a obtener un cuadro de situación completo y real de lo que está sucediendo”, afirmaron.

“Tal como lo venían denunciando legisladores locales y provinciales de Juntos por el Cambio y funcionarios del municipio, el gobierno provincial, en una actitud discriminatoria y política, solo había realizado análisis del agua en la laguna de Gómez, sin disponer de equipos que también realizaran análisis en otras lagunas o espejos de agua de la provincia”, manifestaron.

“Luego de los reclamos, la provincia agregó dos lagunas más al Cianosemáforo y modificó la situación de nuestra laguna de Gómez. Teníamos razón”, expresó la senadora provincial Yamila Alonso. “Espero que sigan analizando el resto de las lagunas y se haga un trabajo serio y responsable ante esta situación”, sintetizó.

El martes pasado el municipio convocó a una reunión que contó la presencia de funcionarios municipales de diferentes áreas, concejales, legisladores provinciales, autoridades de Región Sanitaria, comerciantes y referentes de deportes acuáticos, con el objetivo de evaluar la situación actual de la Laguna de Gómez y el trabajo que se viene realizando para el tratamiento de las cianobacterias.

Tras la reunión empresarios locales vinculados al turismo local también manifestaron su sorpresa ante la situación de que solamente sea la Laguna de Gómez la analizada en todo el territorio provincial, y más aún que haya sido catalogada en nivel rojo de gravedad.

“Nos asombra que solamente Junín esté como en zona roja, si sabemos que en otras zonas pasa lo mismo. En Chacabuco, en Vedia, etc. Y no hay claridad al respecto. El gobierno provincial debe informar por qué solamente se toma en cuenta a Junín. Esto nos perjudica muchísimo porque hace que mucha gente no venga a pescar a la laguna pensando que es el único lugar que tiene las aguas con cianobacteria. Y esto no es así”, explicó Roberto de La Fuente, propietario del Hotel Laguna.

Funcionarios del municipio expresaron es que necesario que el gobierno provincial continúe emitiendo información clara a través de un monitoreo de toda la provincia que permita tener un verdadero mapa.