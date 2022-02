Esperan que la afluencia de agua mejore la situación en la Laguna de Gómez

Luego de la reunión del Comité de Crisis por la situación del agua de la Laguna de Gómez, ante la presencia de cianobacterias, el subsecretario General de Gobierno, Marcelo García, en diálogo con TeleJunín Noticias señaló que deberán evaluarse estos organismos para determinar su toxicidad y aseguró que el agua de la Laguna está subiendo y mejoró la coloración.

Sobre la situación alertada para la Laguna, respecto de las demás en la Provincia señaló: “Hoy tenemos los recursos de agua, que en sí son todos provinciales como los ríos, las lagunas, cauces, pertenecen todos a la Provincia más allá de la jurisdicción, pero el Intendente dispuso que se colabore con todo lo que se hace porque es lo que corresponde, como estar monitoreados y tener una información de los mismos”.

“El caudal de volumen de agua en la Laguna levantó y está pasando por encima del vertedero, con lo cual esto no se definiría como alerta rojo, pero aún no le pondremos ningún título porque en la Provincia sigue estipulándose así”.

García aseguró: “Los únicos que aparecemos, más allá de los rivereños del Río de la Plata, como Ensenada, Beriso y esos lugares, -dentro de la cantidad de lagunas que hay en la provincia de Buenos Aires-, la única referenciada o geográficamente referenciada es la Laguna de Gómez”.

No obstante la situación, el funcionario destacó que el agua “empezó a mejorar en cuanto a la coloración, ya desde el día domingo la situación va cambiando”, y agregó que “va mejorando”. Además, “el caudal de volumen de agua en la Laguna levantó y está pasando por encima del vertedero, con lo cual esto no se definiría como alerta rojo, pero aún no le pondremos ningún título porque en la Provincia sigue estipulándose así”.

Asimismo, sobre los organismos en el agua destacó que “más allá de que no pase nada, estas cianobacterias hay que evaluarlas para ver qué toxicidad liberan y cuál es el daño que pueden llegar a generar”.

García insistió: “Hoy creemos también que este tipo de alerta que está dando la provincia de Buenos Aires debería tener una dinámica mucho más rápida porque esto va cambiando día a día su situación, ha habido lluvias en base a la cuenca y nuestra laguna no es de vertiente cerrada sino que también estamos dentro de la cuenca”.

García destacó que las decisiones deben tomarse a nivel provincial, pero destacó el diálogo en el marco del Comité de Emergencia.

“En esta mesa ha sido importante el tema del diálogo, poner las posiciones y que estén los legisladores de la ciudad, ya sea el color político que aquí se deja de lado. Estuvieron presentes Valeria Arata, Yamila Alonso, Laura Ricchini y también la Región Sanitaria, todos lo que hacen la Estación Hidrobiológica, estuvo también CIBA, entonces poder con este tipo de actores primariamente tener un estado de situación y empezar a tener mayores certezas.

