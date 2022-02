Se inauguró el Instituto de Educación Financiera y Desarrollo Personal

El Instituto de Educación Financiera y Desarrollo Personal quedó oficialmente inaugurado, en Belgrano 870. El mismo está destinado a niños, adolescentes y adultos y es impulsado por el economista Rubén Granados.

Sobre la iniciativa, destacó: “A veces cuando hacemos charlas y las cobramos, o cuando cobramos nuestros cursos o el instituto, es precisamente porque es la única manera de escalar el proyecto, porque necesitamos recursos. Por eso quiero agradecer a todos y cada uno de los que asistieron, y a todos nuestros auspiciantes”.

“Vamos a seguir luchando para que haya educación financiera y desarrollo personal en Argentina y para que más gente se ponga el brazalete y reclame lo que se merece. Como les dije, esta era mi casa, acá yo crecí y se me vienen un montón de imágenes de chico, en donde empezaron a alimentarse mis sueños” contó.

“Nunca más que ahora estoy seguro de que hice bien en transformar esta casa en un instituto de educación para chicos, para adolescentes y para adultos. No creo que mis padres puedan estar más contentos que no sea con eso”.

Los interesados pueden consultar en www.todalaeconomia.com.

En las redes

A través de su cuenta de Facebook, Granados publicó: “Simplemente Gracias!! Finalmente dejó de ser un sueño para pasar a ser una realidad, gracias a todos los que ayer me acompañaron en la presentación de Instituto TLEco en donde a partir de marzo daremos educación financiera y desarrollo personal a niños, adolescentes y adultos de manera presencial para nuestra ciudad y online para toda Argentina y países latinoamericanos!!

Otro pasito más en este camino de más de tres años y medio que empezamos a recorrer allá por septiembre de 2018.

¡Gracias a todos los que me acompañan en este camino, a mi equipo de trabajo, mis amigos, clientes, familiares y a todos los capitanes que forman parte de nuestra gran comunidad!

¡Gracias a todos mis amigos coaches de distintos lugares por acompañarme y muchas gracias al Gobierno de Junín, Sociedad Comercio e Industria, Universidad Siglo 21, Bringeri, Rucci, Rom, Grau, Tenis Junín por apoyarnos! ¡Simplemente Gracias a todos!"