Miembros de Catac se reunieron con transportistas de la Región

Miembros de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga (Catac) se reunieron en el Centro de Transportistas de Agustín Roca con diferentes centros de la zona.

El presidente de Catac, Ramón Jatip, en diálogo con Democracia, se refirió al encuentro: “Hicimos una reunión con un montón de centros, aproximadamente 10 o 12 centros de toda la zona. Hemos hecho la presentación de la tarifa que se homologó la semana pasada”, señaló y añadió que se trataron temas diversos: “A los centros hay que informarles y estamos pasando un día muy lindo”.

Sobre la tarifa homologada, destacó: “Estamos contentos, a la tarifa pudimos hasta introducirle el aumento del combustible que es de febrero, no debería estar, pero con el apoyo de las entidades del campo logramos introducir ese primer aumento tan grande, y faltan más”.

En cuanto a la situación actual, destacó que “es muy difícil transportar con gomas que valen 150 mil pesos y con gasoil que llega hasta 115/118 pesos el litro, no es fácil”.



Con relación a su presencia dirigiendo la Confederación, Jatip destacó: “Son once años al frente de Catac que ejercemos la presidencia, con mucho orgullo, con muchas ganas de hacerlo. Siempre decimos que las entidades que vamos formando en todas las ciudades son los hijos de la Confederación y ninguna madre abandona a sus hijos, al contrario, estamos siempre dispuestos a prestarles todo el apoyo. El que está en la Confederación, está y el que no está, que cada uno se agarre con las uñas que tiene”.

Asimismo, aseguró que “los centros de Catac son siempre nuestro orgullo, y que alguien que viene de la provincia de Buenos Aires, de la zona cerealera, sea presidente de Catac también es bueno porque entendemos de qué se trata”.

Sobre el trabajo con cerealeras, destacó que “Catac analiza cada uno de todos los inconvenientes y lo charla en el mejor sentido y llega a acuerdos que evitan las rupturas, la agresión”, y agregó: “Para nosotros el diálogo es lo mejor, y cada uno tiene el orgullo de ser camionero, de tener camiones y de tener choferes. Catac hace socio a quien quiera ser socio y quien no creemos que brinde las condiciones, no hacemos nada en contra de ellos, pero tampoco nada a favor de ellos”.