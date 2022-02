Gustavo “Vasco” Olavarriaga: “Cuando paso por el Eva Perón me dan ganas de entrar a jugar”

Lejos de las canchas, pero con la misma personalidad férrea y segura que lo caracterizó cuando jugaba, Gustavo Olavarriaga pasa su día a día junto a su familia y trabajando en una reconocida carnicería de nuestra ciudad. No como carnicero, sino aportando con su palabra y acciones en el gremio.

Padre de Maia y Nicolás, el “Vasco”, como le dicen por “lo porfiado” según cuenta, tiene una fuerte relación con el fútbol. “Es un cable a tierra y lo tomé como una diversión. Me dio muchos amigos, pero con el tiempo los vas perdiendo. Tengo un montón de recuerdos con personas que hoy les perdí el rastro”, comentó en una entrevista con Democracia.

En tal sentido, Olavarriaga confesó que le “gustaría estar ligado al fútbol” y espera por una nueva oportunidad. Al respecto se contextualizó: “Darío Pérez estuvo en Buenos Aires y ahora está acá. Si se diera la posibilidad, me gustaría acompañarlo en un cuerpo técnico: no como DT, sino como ayudante de campo. No sería entrenador porque no tengo el carácter para decir: ´vos jugás, vos no jugás´. Eso no lo puedo hacer”.

Sobre lo que es su pasión y le gustaría que fuese su trabajo, es decir el fútbol, el "Vasco" analizó la evolución de este deporte y manifestó que “antes había jugadores de calidad que sabías que te ganaban el partido con un tiro libre”. Y sintetizó: “Antes era más vistoso y ahora es mucho más físico: se corre y mete más. Me quedo con el fútbol de antes”.

En sintonía a esta ponderación del fútbol de antaño, indicó: “Hoy más o menos armado y bien parado, creo que podés sacarle un buen resultado a cualquiera salvo a Boca y River”.

“Una vez vino Gimnasia y Tiro de Salta, que después a la mayor parte de jugadores de ese equipo se los lleva Carlos Bianchi a Vélez, tenían una calidad que no los podías parar”, recordó.

Sarmiento

Olavarriaga consiguió tres ascensos en el fútbol argentino con Sarmiento, siendo un rasgo destacado y que lo ubica como uno de los deportistas locales con tal distinción. Con el Verde logró las gestas en las temporadas 90/91; 93 y 95/96.

Sobre su época de oro en Sarmiento, expresó: “Jugué en el club que yo quería y era fanático. Las concentraciones, sentirse un jugador de Primera, enfrentar a grandes jugadores, que te den el bolsito para entrenar: todo eso significaba un montón”.

Sin embargo, la actualidad del Verde dista mucho de ser la institución que supo transitar. Por ello, comentó que lo “asombra el crecimiento que ha tenido, para bien” y expuso: “Hoy cuenta con importantes predios y tanto en el lugar donde está la tribuna nueva y el anexo era tierra antes”.

“Lo que ha hecho Fernando Chiófalo por Sarmiento es inigualable. Creo que lo superó todo”, analizó y aseguró: “A veces paso por la cancha y me dan ganas de entrar a jugar. Hoy no me puedo mover, pero el que jugó al fútbol me va a entender”.

Al momento de elegir el gol que más haya gritado en su carrera, resaltó: “Uno contra Brown de Adrogué, en Temperley, en un reducido. Recuerdo que me pegaron una trompada en la nariz en un córner. Fue un partido re complicado y lo dimos vuelta con un gol de Fabio Nigro, pudiendo pasar de fase”.



“Otro gol emblemático es el de la cancha de Rivadavia que nos posibilitó ascender”, agregó.

El "Vasco" sigue siendo fanático del Verde, aunque no va tanto a la cancha y lo sigue por televisión. Pese a ello, no encontró a un jugador del plantel de Sarmiento que lo identifique con su estilo de juego individual.

Al definirse, eligió a Juan Simón y dijo: “Mis características se asemejan mucho a las de él: la paraba de pecho, salía jugando y se sumaba al ataque. También pegaba un montón. Me llevé muy bien con él”.

En la actualidad considera que Cristian Romero podría llegar a representarlo como futbolista. Sobre el "Cuti" afirmó: “Es un central completo: es tiempista, va bien de arriba, te gana en el área rival y en la propia, pega y no te das cuenta”.

Selección Argentina

En el presente, Olavarriaga es un fiel seguidor del seleccionado nacional. Además de reconocer al equipo nacional como candidato para la Copa del Mundo Qatar 2022, analizó la performance de la “Scaloneta”. Al respecto, indicó: “Tiene un muy buen equipo. Está muy sólida, pero hay que ver cuando se enfrente a las potencias europeas”.

“Scaloni entró así nomás, pero algo debe tener porque está consolidado y le fue bien. Hoy no lo toca nadie. Te puede gustar otro técnico, pero armó un grupo bárbaro que está jugando bien”, enfatizó sobre el DT.

En función de su experiencia como jugador y mirada como entrenador, sobre la dinámica de juego y consolidación grupal, manifestó: “El otro día con Chile vi algo que no veía hace años. Cuando un jugador rival pateó al arco, tres jugadores argentinos se tiraron a tapar el disparo”.

“¿Eso dónde lo viste? Te das cuenta que están unidos y hay un gran compromiso. Si un compañero se tira así para defender, después me juego la vida por él. Se contagia”, consideró.

Presente

En la actualidad, Olavarriaga pasa su día a día en el rubro de la carne. Los tiempos son distintos en comparación a cuando era jugador. “Nunca estudié, toda la vida jugué al fútbol. Cuando lo dejé, mi viejo fue el que me metió en el rubro de la carne”, señaló.

“Carnicero no puedo ser, si me corté todos los dedos cuando intenté”, bromeó.

Sin embargo, aún perdura en la memoria del hincha del Verde. “El otro día me crucé a un fanático de Sarmiento en el supermercado en el que trabajo y siempre salen cosas del pasado”, comentó.