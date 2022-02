Alerta en Junín por la aparición de alacranes en la zona de quintas

Vecinos de las zonas de quintas denunciaron la aparición de alacranes, que fueron hallados esta semana y pusieron en alerta a la población, sobre todo a partir de los antecedentes de casos de niños que fueron picados en la Región y en distintos puntos del país.

Por el momento, no se registraron casos de picaduras de escorpiones, aunque llamaron a los vecinos a tomar las medidas de precaución necesarias para evitarlos. Recomiendan tomar acciones para evitar la proliferación de estos animales y, en caso de picaduras, no realizar tratamientos caseros: hay que aplicar hielo, consultar rápidamente al médico y, si es posible, identificar el insecto.

Además, plantean profundizar la higiene para que no haya cucarachas, que son el principal alimento de estos animales, y evitar andar descalzo por lugares donde hay barro, ya que los alacranes se encuentran en lugares frescos y húmedos, no donde hay sol.

Entre las variedades, está el tityus que es el más peligroso y el bothriurus que conlleva menor riesgo. El primero es de color rubio casi castaño, tiene las pinzas largas y delgadas, mientras que la cola tiene una púa doble en la que porta el veneno; por su parte, el otro es más oscuro, más corto, ancho, tiene las pinzas cortas y gruesas como guantes de boxeo y su cola tiene un solo aguijón que no porta toxicidad.

Las recomendaciones

Protección personal: revisar y sacudir prendas de vestir, y calzados. Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes. Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.

Protección en el hogar: utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios. Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras. Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas. Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos. Control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes.

En el ámbito peridomiciliario: realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones. Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. Evitar juntarlos con las manos. Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas) Las aves de corral (patos, gansos, gallinas) son predadoras de los escorpiones. Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado.