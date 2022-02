Heber Domínguez: “Para componer, quiero tener herramientas y maduración musical”

La historia de Heber Domínguez con la música comenzó desde muy pequeño y con un gran impulso autodidacta. Primero el piano, después la guitarra, en una familia donde la música siempre fue parte del lenguaje cotidiano.

El destacado músico, no solo de la escena local, y miembro del “Junín Guitar Trío”, repasó con TeleJunín sus comienzos en la música y la gesta del grupo que ganó el Pre Cosquín sede Junín en diciembre pasado.

Fluir musical

“Arranqué tocando el piano, tendría seis o siete años”, relata Heber sobre sus inicios.

“Después, a los doce más o menos, empecé con la guitarra y el folclore, que surgió más que nada por mis tíos. Y ahí arranqué. Me gustó y noté que me salía más fácil o más natural”.

En todo su recorrido, formó parte de Los Marchetto, y junto a Daniel Robledo, su primo Gerardo, Fabián Lavalle y Walter Pino nació lo que, asegura, fue su primera formación “Guitarras del alma”, hace más de quince años.

Si bien Heber aclaró que no se considera compositor aún, sí le gusta “arreglar temas”.

“Lo de la composición lo tengo en la gatera, porque uno empieza a escuchar cosas más lindas y es como que cada vez tenés más respeto a la hora de decir ‘voy a componer algo’” y agregó: “Quiero tener herramientas y una maduración musical”.

El trío

“Guitar Trío nace con el Covid”, contó Heber. “Estábamos encerrados y nos dejaba mover poco. Los integrantes vivíamos cerca y ellos eran con los que yo más compartía música, con Robledo y Leo Bonifascini, que se encontraba en Junín”, destacó.

Aseguró que el trío encontró una gran afinidad a la hora de grabar canciones y agregó que “en el estudio de Cristian Blanco, armamos un chamamé y lo grabamos, algo que nos gustó porque era de lo más lindo que habíamos hecho en guitarra los tres y coincidimos, y dijimos ‘che vamos a grabar otro’ y cuando queríamos acordar teníamos ocho o diez temas más”.

El nombre del grupo incluye a la ciudad y según Heber, tiene que ver con “darle un sentido de pertenencia al grupo” y comentó que “tras el primer videoclip, había que ponerle un nombre y a mí se me ocurrió lo de "Junín Guitar Trío" porque siempre me gustó nombrar a la ciudad y acá teníamos un gran referente de la guitarra, como era Juanjo Domínguez, entonces como nosotros también hacemos música instrumental yo le decía a los muchachos que había que nombrar a la ciudad”.

Cosquín y lo que viene

Tras su paso reciente por Cosquín, el guitarrista destacó la presentación junto con sus colegas músicos y comentó que “fue una experiencia linda”, si bien ya había tenido una participación en el certamen nacional.

“Yo ya había participado con Raúl Barbieri, en donde ganamos en Junín y llegamos a la semifinal allá. Y no pasamos a la final porque depende de muchos factores como de la noche que te toque y del jurado también. Este año llegamos a la final, donde no se dio, pero los chicos que ganaron eran muy buenos y por nuestro lado tuvimos un muy buen puntaje”.

De cara a lo que viene, aseguró que planea seguir tocando y participando en el espacio cultural local y resaltó que “en la música, mientras más toques y con cuanta más gente te conectes nunca te va a restar”.

“A mí siempre me gustó acompañar a algún cantor, ahora con el trío, a veces se da para acompañar a alguien”, aseguró, en la ciudad o en la zona.

El 25 de febrero, por caso, se presentará con el trío en Picasso.