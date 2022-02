Luis Chami: “Por día recibimos entre 10 y 15 llamados por caballos sueltos en Junín”

En base a las manifestaciones presentadas por cuestiones que involucran la tenencia de caballos, el secretario General de Gobierno, Luis Chami, explicó cómo es el panorama local en base a los equinos sueltos en la ciudad y cómo los dueños de los mismos no cumplen con los requisitos de mantención.

En un primer plano, y en relación a una queja por parte de un vecino, Chami mencionó que “me comentan una situación con animales, en donde di participación a la Policía y a la Justicia como corresponde, lo contacto con los comisarios y él hizo la denuncia. Después con su manifestación sobre la desaparición de caballos, realmente en las comisarias no tenemos denuncias por robo de caballos”.

“Con respecto a las manifestaciones del vecino, le he dado directiva al Secretario de Seguridad quien se comunicó con el Dr. Tomino en la fiscalía general para que lo cite y documente todo lo que él dice”, agregó el secretario.

En el marco local, el secretario General comentó que “padecemos y los vecinos padecen, por día recibimos entre 10 y 15 llamadas por caballos sueltos y no veo que hagan nada. La irresponsabilidad es de los propietarios, entre comillas, porque no tienen papeles, el 90% no tienen papeles. Cuando se secuestra, la mantención nos sale carísima y la pagamos los cien mil juninenses”.

Por otro lado, en cuanto al elevado costo que genera mantener a los caballos secuestrados el funcionario agregó: “En Villa del Parque secuestramos 40 caballos que estaban usurpando un terreno, que se encontraba sembrado y la dueña denunció: los tuvimos 60 días donde nos costó una fortuna y luego se los devolvieron”.

Como medida ante estas cuestiones, Chami destacó que “me gustaría hablar con el Ministro, porque antiguamente se guardaban los caballos en el Parque Iraola y sería muy bueno que los caballos que se secuestran, subirlos y mandarlos al parque porque sobre todo a los juninenses nos cuesta mucho mantenerlos”.

“No veo que se manifiesten por ejemplo con los caballos que están en la ruta que reportan accidentes o que por ahí vemos por la cámara, autos que vienen viajando y se salvan de casualidad o no han tenido la suerte y han perdido la vida y son vecinos de la ciudad”, manifestó.

En la otra vereda, hizo mención al gran aporte de insumos a los operativos locales que se encargan de estas cuestiones y destacó que “en lo que respecta a la Patrulla Rural, todos los días llenamos el tanque de cada móvil y controlamos las cubiertas, si las mismas no están bien, enviamos el vehículo para que esté en óptimas condiciones. Nosotros tenemos a la patrulla rural, única en la provincia de Buenos Aires, no le falta nada y a ningún policía le falta recursos como resma de papel, computadoras y todo nos hicimos cargo desde el Municipio de Junín, no le falta nada”.

