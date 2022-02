Junín: en ciertos rubros, se hacen entre el 60% y 70% de los pagos con tarjeta

Para promover el consumo interno, el plan Ahora 12 brinda más posibilidades a los clientes para poder comprar con tarjeta de crédito, al extenderse hasta el 30 de junio por disposición del Gobierno nacional.

Si bien no se puede comprar hasta 30 cuotas, sí se puede en 24 con la tasa más baja del mercado, pero también en 18, 12, 6 y 3 cuotas.

A nivel nacional se dice que una de cada cuatro compras es con tarjeta, y comerciantes juninenses coincidieron con este parámetro, y dependiendo del rubro señalaron que incluso el porcentaje de compras con tarjeta (crédito y débito) era más alto.

"Si se hubiera sacado el Ahora 12 habría sido un problema muy grave". Marcos Maroscia (Comercio e Industria)

Consultado por Democracia, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín explicó que el plan Ahora 12 permitía hacer ventas de diferentes valores. “Sí vemos que están todas las tarjetas detonadas y si se hubiera sacado el Ahora 12 habría sido un problema muy grave”, afirmó para luego señalar que este plan de financiación es lo que permite generar el mayor nivel de ventas, principalmente cuando las ventas son de importes grandes.

“Más de la mitad de las ventas es con tarjeta, incluyendo las de débito y crédito. En nuestros locales (ferretería y pinturería), entre un 60 y 70 por ciento es todo con tarjeta”, apuntó.

"En mi negocio, un 60 a 70 por ciento usa tarjeta". Daniel Previti (Center)

Por su parte, Daniel Previti, de Center Deportes, al ser consultado por el uso de las tarjetas, manifestó: “los clientes usan muchísimo la tarjeta, sea de débito o crédito. En mi negocio, un 60 a 70 por ciento usa tarjeta, hablando de las ventas en general, más allá de las promociones que se lanzan para determinados días”.

“En general, todas las compras de calzado, raqueta, pelota de básquet, entre otros productos, se compran con tarjeta de crédito. También hay mucha Cuenta DNI, que le están dando mucha importancia, lo mismo con el Ahora 12, cuando son montos elevados a la gente le conviene sacarlo en cuotas. El plan que más se usa es el de 6 cuotas. Tenemos lista de precio contado y lista de precio de lista. En nuestro caso, el interés de Ahora 12 lo absorbemos para impulsar las ventas”, afirmó.

En el rubro librería, con mucho movimiento en vísperas del inicio del ciclo escolar, Democracia consultó a varios comerciantes sobre el uso de tarjeta.

"Por la situación económica, se usa mucho la tarjeta". Raúl Parejas (Rucci)

Así, en diálogo con Raúl Parejas, de Librería Rucci, afirmó que “por la situación económica se usa mucho la tarjeta, más allá de que en el rubro librería se vienen compras importantes para los padres”.

Sobre el Ahora 12 y su uso durante 2021 y a fines de año, Parejas dijo que en general la gente usaba el Ahora 12 en distintos rubros, aunque no mucho en librería, excepto por estos días ante el inicio de clases en marzo.

“Han aumentado las tasas de interés y se ha estirado en algo el pago a los comercios, y esto también complica un poco al comerciante, aunque lo usa porque necesita vender. Es un paso importante para vender cuando los montos son altos”, señaló.

Advirtió que por la situación económica, sucedía que la gente tenía las tarjetas al límite permitido para comprar, por lo cual también se daba la situación de que la tarjeta no tuviera fondos o no se autorizaba la compra respectiva.

“Están esperando las promociones de las tarjetas". Javier (Librería Bianco)

En la misma línea, desde Librería Bianco, Javier manifestó que las promociones de tarjetas eran buscadas por los clientes. “Están esperando las promociones de las tarjetas, porque hay descuentos importantes, que son compartidas entre el comercio y el banco”, acotó.

“El uso de las tarjetas depende del rubro. Nosotros coincidimos con la estimación nacional, es decir, una de cada cuatro compras se hacen con tarjeta. Pero no es siempre igual, en temporada escolar se usa más porque los montos son mayores y los puede pagar en cuotas”, explicó.

Desde la librería y juguetería Babilonia, Jaqueline también aseguró que a la tarjeta la gente la usa casi como único medio de pago, en un porcentaje muy alto. “En nuestro comercio, muchos clientes optan por las compras en tres pagos. Hace mucho tiempo que la gente no usa casi efectivo, usan las aplicaciones Modo, Cuenta DNI de Banco Provincia, Pago QR, pero el Ahora 12 no, no lo quieren. Es que el Ahora 12 no es el del principio, cuando recién se implementó. El cual tiene un interés alto y cuando se aplica en 12 pagos, entonces la gente no lo quiere. No se pone a analizar que son 12 pagos, que la va a terminar de pagar dentro de un año, que se le va a diluir la cuota porque estamos en un país que tiene un proceso inflacionario alto. Prefiere comprar en menos cuotas”, manifestó.

"Hace mucho tiempo que la gente no usa casi efectivo". Jacqueline (Babilonia)

En cuotas

Los locales adheridos de todo el país podrán ser identificados por el cartel del programa en sus vidrieras.

En cuanto a qué productos se pueden comprar en 12 o 18 cuotas fijas mensuales (ya aplicado el interés correspondiente), cabe mencionar los siguientes:

- Línea Blanca: aires acondicionados, climatizadores de aire o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

- Indumentaria: ropa de vestir para hombres, mujeres y niños, también ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y accesorios de vestir. Incluye joyería y relojería. Solo en 12 cuotas.

- Calzado y Marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales. Solo en 12 cuotas.

- Materiales y herramientas para la construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo.

- Muebles para el hogar.

- Bicicletas: todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes o piezas.

- Motos: cuyo precio final no sea superior a $300.000.

- Turismo: comprende servicios o productos dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus, pasajes aéreos, hoteles, alojamientos turísticos, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

- Colchones y sommiers.

- Libros: textos escolares y libros.

- Anteojos y lentes de contacto: anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas cuyo valor sea menor o igual a $20.000. Solo en 12 cuotas.

- Juguetes y juegos de mesa.

- Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas, GNC y repuestos para automotores y motos.

- Instrumentos musicales.

- Computadoras, notebooks y tablets.

- Televisores y monitores.

- Servicios de preparación para el deporte: gimnasios.

- Equipamiento médico: comprende: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico, elementos de esterilización.

- Elementos durables de cocina. Ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio. Solo en 12 cuotas.

Intereses

El Gobierno estableció un tope máximo para cada plan de financiamiento. Si bien muchos comercios no cobran interés, hay que tener en cuenta que el máximo que pueden cobrar sobre el precio de contado es:

-3 cuotas: 3,97%. Si se realiza una compra por $1000 se pagarán 3 cuotas de $346,58. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 31%.

-6 cuotas: 7,95%. Si se realiza una compra por $1000 se pagarán 6 cuotas de $179,92 La TNA: es del 31%.

-12 cuotas: 16,19%. Si se realiza una compra por $1000 se pagarán 12 cuotas de $96,83. La TNA es del 31%.

-18 cuotas: 29,10%. Si se realiza una compra por $1000 se pagarán 18 cuotas de $71,72. La TNA es del 36%.

-24 cuotas: 39,79%. Si se realiza una compra por $1000 se pagarán 24 cuotas de $58,24. La TNA es del 36%.

