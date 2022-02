Tercera semana con fuerte descenso de casos de coronavirus en Junín

Los contagios de coronavirus continúan en descenso y en la semana del lunes 31 de enero al domingo 6 de febrero se registraron 496 en total.

Cabe destacar que en la semana previa habían sido 1203 -entre el lunes 24 y el domingo 30 de enero. Además, del 17 al 22 de enero se habían registrado 1825 casos por lo que se trata de la tercera semana con descenso sostenido.

En la línea del conteo que realiza Democracia, tras un incremento de más del 400%, registrado en el período del lunes 3 al 8 de enero -con 2142-, entre el 10 y el 15 se había llegado al récord en la Ciudad -desde el inicio de la pandemia- con 2.540.

Esta semana se registraron además 8 fallecimientos mientras que en la anterior habían sido 11 y en la previa 3.

Es preciso destacar que la suba de enero fue acompañada con intensas jornadas de testeos en los centros gratuitos de la ciudad, donde se generaron largas filas para realizar las pruebas.

La situación de suba de contagios se prolongó por varias semanas pero en las tres últimas comenzó a evidenciarse un descenso considerable.

Desde noviembre

Cabe recordar que en la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero del 2022, -con solo cinco días de informes-, las cifras de contagios alcanzaron los 493. A su vez, del 3 al 9 de enero, los casos sumaron 2142, mientras que entre el 10 y el 15 hubo 2.540, la cifra más alta registrada en pandemia en la Ciudad.

El pico de casos diario se registró el jueves 13 de enero, con 525, que también pasó a ser un nuevo récord desde el 20 de marzo de 2020.

De acuerdo al conteo que realiza este diario, las cifras se dispararon en la semana del lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre de 2021, con 78 casos reportados; luego del 6 al 12 de diciembre, con una nueva suba al contabilizarse 87, es decir, nueve más que en la semana previa y en la semana del 13 al 19 de diciembre la cifra volvió a subir de manera llamativa, con 105 contagios registrados. Del 20 al 26 de diciembre último, el total fue de 174 casos. Cabe recordar que entre el lunes 22 y el domingo 28 de noviembre se habían registrado 17 casos.

La misma cifra se había contabilizado entre el lunes 8 y el domingo 14 de noviembre mientras que, entre el 15 y el 21 de noviembre se contabilizaron 10 casos.

Último registro de casos

El último parte de casos de la ciudad se informó el pasado sábado 5, cuando se confirmaron 69 contagios y un nuevo fallecido.

Así, el número de casos positivos activos pasó a ser de 753.

Del total de muestras de Junin, 71 resultaron negativas y 59 positivas. Además, se sumaron 10 casos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Hasta ese momento había 8 casos sospechosos y el total de fallecidos subió a 482. Hay 23.764 pacientes recuperados.

Se informó a su vez que 167 personas recibieron el alta.

Cuestionamiento a los autotests

Días pasados comenzó a comercializarse el autotest de coronavirus en las farmacias de Junín y a través de una solicitada, desde el Círculo de Bioquímicos plantearon algunas cuestiones respecto de su uso y resaltaron la importancia de realizarse los testeos en un laboratorio.

Pedro Luis Milani, vicepresidente del Círculo de Bioquímicos de Junín aseguró que en el caso del autotest “la toma de muestra es más complicada que en otros tests”.

En el caso del autotest, el hisopo debe ingresar en la cavidad y “si bien no es cruento, no es tan fácil hacerlo solo. No cualquiera puede”, señaló.

“Hay una cuestión fundamental en los análisis, que es la etapa preanalítica. Y es todo lo que conlleva la extracción de la muestra y la conservación y preparación de la misma para ser analizada. Entonces si el paciente que se va a hacer el autotest no sabe cómo hacérselo, lo más probable es que se lo pase superficialmente en la nariz, que no se lo introduzca como debe ir”, explicó Milani, y agregó que de evaluaciones, ya surge que “la capacidad diagnóstica baja de más del 80% al 50 o 60%, o sea que estamos cometiendo un error en el diagnóstico porque va a haber una serie de personas que va a dar negativo, pero no por ser negativo, sino porque se realizaron mal la prueba”.

Asimismo destacó que hay otra cuestión que atañe a la “conciencia” de cada uno respecto de dar positivo y denunciarlo fehacientemente.

“Nosotros si lo denunciamos en el SISA y el ente sanitario hace un seguimiento”. Aseguró que de esta forma, con los autotests, “hay datos que se van a perder”.

Otra cuestión que destacó es la “incumbencia profesional”, y señaló, “así como nosotros no vendemos medicamentos, las farmacias no tendrían por qué vender el autotest, o bien el distribuidor que nos vende a nosotros, no debería venderlo a farmacias. Hay varios puntos a tener en cuenta”, cerró Milani.