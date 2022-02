Durante 2021, hubo 180 casos positivos en testeos de alcoholemia en Junín

El exceso de alcohol en sangre puede ser el desencadenante de accidentes y siniestros viales con consecuencias trágicas. En la ciudad, se presentan a menudo incidentes que derivan del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

En diálogo con Democracia, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, comentó que los controles de alcoholemia durante el 2021 presentaron un total de 180 casos positivos en donde la mayoría supero 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, en lo que va del corriente año, Olmedo afirmó que se vió una intensificación en los controles locales tanto de tránsito como de alcoholemia: “En lo que va de este año ya tenemos 10 alcoholemias positivas, esta última semana y el fin de semana se hicieron muchos más controles”.

A su vez, el funcionario destacó que en los últimos controles la graduación alcohólica de los conductores era elevada y agregó que “hubo una persona que no pudo soplar debido al alto nivel de alcohol que presentaba y otro más quien superó los 2,5 gramos y se llevó por delante una camioneta”.

Los nuevos operativos cuentan tanto con oficiales de la Policía Federal como con personal de tránsito, y según informó el Subsecretario “se comenzará a llevar el alcoholímetro y hacer no solamente control de casco y documentación, sino que también vamos a controlar el nivel de alcohol de los conductores en todos los operativos que hagamos”.

En cuanto a los que den positivo en los test, afirmó que a los infractores “se les da dos opciones: se puede entregar el auto a un conductor que esté en condiciones, siempre y cuando se presente la titularidad del vehículo, y si no se secuestra y se lo pone a disposición de un Juez de Faltas al igual que la licencia que se retiene por ser una falta grave”.

Ley de Alcohol Cero

Según las estadísticas brindadas por el Gobierno Nacional, de cada cuatro siniestros viales con fallecidos, en al menos uno el alcohol está presente. En algunas provincias, ya rige la normativa de tolerancia cero al volante.

La iniciativa de esta ley busca reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios. Solo busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas.

Por su parte, Mario Olmedo hizo mención a la aplicación de la normativa de Alcohol Cero y agregó que “sería bueno que se empiece a aplicar, aunque corresponde que se formule la ley, porque por ordenanza considero que cualquier apelación va a ser tenida en cuenta porque la Ley Nacional de Tránsito establece que el máximo permitido es 0,5. Por lo que si agarramos a alguien con 0,2 o 0,3 va a poder apelar a la ley sin restricción alguna, y por eso estoy a favor de que salga pronto en la provincia de Buenos Aires”.