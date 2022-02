Por la invasión de mosquitos creció la venta de repelentes y hay faltantes

La presencia del mosquito “charquero”, como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días, tuvo efectos sobre el stock de productos en los supermercados y puntos de venta. Las góndolas reservadas para los insecticidas y repelentes registran faltantes a causa del fenómeno.

De acuerdo al relevamiento realizado por Democracia, los repelentes cuestan alrededor de $265 y en el caso de los aparatos utilizados por la noche –con líquido-, el precio asciende a $420 en marcas líderes. Los insecticidas para mosquitos cuestan entre $150 y $290 y los espirales no exceden los $100.

Julio Ferrero, director de Zoonosis y Bromatología, explicó oportunamente a Democracia que, para evitar las picaduras, es recomendable usar ropa liviana, manga larga, instalar mosquiteros, usar espirales –que son muy efectivos-, pastillas, citronella, y repelente.

En los supermercados de Junín es claro el efecto que tuvo la invasión de los insectos y los productos para combatir a los mosquitos están en falta, sobre todo en el caso de los repelentes y espirales, precisamente los más utilizados para las actividades al aire libre.

Asimismo, respecto al uso de repelentes, Ferrero detalló que su uso “debe ser medido”, dado que el insecto se familiariza con el aroma y el producto deja de ser efectivo, y recomendó “aplicarse aquellos que contengan DEET, una droga que facilita una mayor duración”.

Cabe destacar que, según detallaron desde Zoonosis, los mosquitos que están circulando no representan un peligro para los ciudadanos. “La especie dominante ahora es conocida como ´charquera´, y su nombre científico es Aedes Albifasciatus. Son agresivos al momento de picar pero no transmiten ninguna enfermedad”, explicó Ferrero.