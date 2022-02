¿Cuánto le sale a un juninense viajar al Mundial de Qatar en noviembre?

Desde el pasado 19 de enero y el 8 de febrero, la FIFA permite a los aficionados extranjeros poder registrarse en la plataforma de venta (https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/tickets) para poder conseguir algún ticket para el Mundial de Qatar 2022, cuyos precios se inician en 70 dólares.

Sin dudas será una travesía para aquellos que puedan pagar las diferentes sumas en moneda norteamericana la competencia que se desarrollará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Y los juninenses no son la excepción a la regla y comenzaron a consultar en las agencias de turismo local cómo hacer para llegar hasta el país ubicado en Medio Oriente. Si el Mundial de Rusia 2018 fue complejo, este lo será más.

Desde la agencia Tauro Rigazio Viajes, Paola Rigazio explicó a Democracia que “hay consultas, algunas más difíciles de concretar y otras más accesibles. Hay mucho interés porque la Selección pegó bien con la gente y hay entusiasmo, más allá de ser un destino lejos y caro”.

“Hay muchos programas, depende de las entradas, y dónde vas a parar. Pero se puede armar a medida de lo que la gente pueda pagar. Ahora, muchos viajes se van a empezar a concretar cuando le salgan las entradas”, dijo.

¿Cuánto saldrá a un argentino ir hasta Qatar? Rigazio explicó que “por ejemplo tenemos un paquete 12 noches de alojamiento, tres entradas a partidos de fase de grupo, la mejor ubicación, la experiencia VIP antes y después del partido y tour, a alrededor de 10 mil dólares con todos los impuestos”. Y agregó que “siempre lo que más se demanda es la primera fase”.

“Qatar es un país chico: tiene 200 kilómetros de largo por 80 de ancho. FIFA necesita 80.000 plazas y solo hay 60.000. Se está hablando de poner varios cruceros para cubrir 120.000 camas, pero nada garantizado aún. De todas maneras y con la cantidad de gente que mueve un mundial, que es de entre 1,5 a 2,8 millones de personas, no alcanzaría”, explicó.

“Nosotros tenemos los paquetes con alojamiento en Dubai (puede ser solo alojamiento con o sin entradas y visitas también), no en Qatar ya que los tendrá la FIFA y no alcanzan para la demanda que requiere”, afirmó.

“Habrá bastantes vuelos diarios a Qatar, de 30 minutos por vuelo, que cubran todos los partidos. Una idea es llevar desde Dubai a los pasajeros solo al partido y regresar. Podría ser un vuelo por la mañana y regreso por la tarde/noche”, indicó.

“Los partidos están previstos para las 16, 18 y 20 aproximadamente. Dubai tiene más que ofrecer que Doha (la capital de Qatar), que tiene solo playa buceo, compras o desierto”, subrayó.

Entradas

Las FIFA informó oportunamente que si las solicitudes “exceden lo disponible para el mercado, las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria”, explicó el Comité organizador. “Si la solicitud ingresa el primer día o el último, todas tendrán las mismas posibilidades de éxito”, completó.

Todos los solicitantes, ya sean los seleccionados o los que hayan sido rechazados, serán debidamente notificados del resultado de sus solicitudes antes del 8 de marzo, y en caso positivo posteriormente serán invitados a continuar con el procedimiento para el pago online con tarjeta de crédito.

En esta primera etapa, aquellos que salgan sorteados podrán elegir tickets individuales de partidos; paquetes para seguir a una selección específica; tickets con facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida; y paquetes de entradas para cuatro estadios, un nuevo formato que les brindará a los hinchas la posibilidad de conocer cuatro canchas en cuatro partidos diferentes en días consecutivos.

El sorteo de la fase de grupos programado para el 1 de abril se realizará sin todos los equipos clasificados.

Luego de ese momento, los hinchas tendrán una segunda chance de comprar entradas: será una ronda de venta virtual, por orden de llegada.

Y luego llegará una tercera, que permitirá comprar entradas condicionales para los posibles encuentros de su equipo en las etapas eliminatorias cruciales, incluida la final.

Los precios de los tickets tendrán un valor mínimo de alrededor de 70 dólares (Categoría 3) para los visitantes extranjeros, según trascendió, lo que significa un tercio menos al que tuvieron las entradas para los encuentros de Rusia 2018.