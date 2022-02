Tránsito y alcoholemia

Con 144 infracciones por alcoholemia en 2021, Junín aguarda al igual que toda la Provincia por la Ley de Alcohol Cero.

Una reciente publicación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró que de cuatro accidentes viales con muertos, en al menos uno de ellos hay alcohol presente.

“Las estadísticas son claras: de cada cuatro siniestros viales con fallecidos, en al menos uno el alcohol está presente”.

“Hace casi 10 meses, en abril de 2021, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, presentamos ante el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante para todo el territorio nacional. El texto fue elaborado junto al Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito, y firmado por el diputado Ramiro Gutiérrez y el exdiputado Facundo Moyano, convencidos de que se trata de una iniciativa que puede marcar un antes y un después en materia de seguridad vial en la Argentina. Actualmente, la normativa rige en nueve provincias y en varias ciudades del país”.

El proyecto de ley, que está a la espera de ser tratado en la Cámara de Diputados, “busca que en Argentina quien haya bebido alcohol no pueda conducir un vehículo, así como sucede con los conductores profesionales hace 25 años. En los últimos meses, instituciones como la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 53 entidades nucleadas en el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades se manifestaron a favor de que exista una ley de alcohol cero al volante en nuestro país”.

“El objetivo de esta ley es reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios. No está en contra de ninguna industria y no busca un país de abstemios. Solo busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas. El Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para que sea debatido un proyecto que tiene como fin mejorar la seguridad vial de todas y todos los argentinos.