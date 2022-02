Chami denunció discriminación política: “La mayor inversión se da en las cárceles”

El secretario General de la municipalidad de Junín, Luis Chami, afirmó en una entrevista con este diario que el Gobierno bonaerense “discrimina” a Junín por ser un municipio de un signo político diferente. “El Gobernador nos castiga y por eso amplía los pabellones” de las cárceles de la ciudad, afirmó el funcionario petrequista.

“El hecho de ser un distrito opositor a la Provincia y a la Nación nos complica, hay una discriminación política que se ve en la ejecución del Presupuesto provincial, donde la mayor inversión se da en las cárceles. Hay un presupuesto altísimo para la ampliación de los pabellones, se generan cosas dentro de la cárcel que se necesitan afuera, para los que producen, para los que trabajan”, cuestionó.

“No esperamos grandes obras, porque al estar relegados vamos a tener que pelear mucho para conseguir obras para Junín, como las que conseguíamos en otra oportunidad. Tenemos que trabajar y apoyar al privado para generar mano de obra.

Las inversiones que se hacían en el gobierno de María Eugenia Vidal, como el desagüe norte, avenida Alvear, por suerte se hicieron en ese momento, porque si no Junín estaría hoy muy complicado”, comparó.

Seguridad provincial

“Siempre estuve a favor de (Sergio) Berni en la conducción, pero si no tiene apoyo y logística, es imposible”, afirmó. “Si no le generan una mayor cantidad de policías, la logística para poder generar una seguridad distinta en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. Las peleas con el Gobierno nacional le están ocupando mucho tiempo y no le hace bien a la gente. El Presidente no tiene en claro la política de seguridad que tiene que implementar y la pelea que tiene con Berni repercute en todo el conurbano.

En plena pandemia le dejaron más de 2500 presos en libertad y fueron a parar todos al conurbano, esa gente no sale a trabajar, sale a secuestrar gente, a matar, a vender droga”, advirtió.

Desafíos de la gestión

“El desafío es mantener la ciudad ordenada, mantener la ciudad en los parámetros de seguridad en los que venimos, la realidad nos marca que Junín está distinto al resto de la provincia de Buenos Aires, los hechos son comprobables. En Junín se ha invertido en cámaras y se ha hecho un buen trabajo policial en la calle, en los operativos y controlando el territorio”, afirmó el funcionario.

Y agregó: “Además, el objetivo es seguir con el recambio de las luminarias y generar acuerdos con los privados para generar trabajo para la gente”.

“Venimos de una pandemia que hizo que en dos años no podamos explotar el turismo. El movimiento el fin de semana pasado fue muy bueno y eso nos alienta para seguir trabajando y mejorando el Balneario. Estamos generando carreras de autos, viene el Rally, y la Laguna por sí sola, más allá de la pesca, tiene muchas actividades náuticas. Seguro que nos faltan cosas, pero hubo un parate que relegó a la ciudad al punto cero, y en la cultura pasa lo mismo. El Intendente hizo una inversión millonaria en la Ranchería para poder prepararla para lo que viene, con la nueva directora de Cultura, ya con la posibilidad de traer obras. Nos falta reflotar estos dos años que nos dejaron mal parados, no solo a nosotros, sino a gran parte de la Argentina”, afirmó.

“El tema laboral es clave, podemos generar trabajo acompañando a los comerciantes, a los gastronómicos, a los industriales, a la gente que quiere invertir y hacer obras, hay que ayudarlos, motivarlos, con un Estado presente. El Intendente tiene claro que la inversión la tiene que realizar el privado y tenemos que garantizarles las condiciones para que lo hagan”, señaló.

“El Parque Industrial nos quedó chico, ya no tenemos más espacio, hay un proyecto para construir en las rutas 65 y 188 otra parte para que se radiquen empresas y la logística de los camiones. Hay empresas del conurbano que quieren radicarse en Junín porque están cansados de que les roben y hay que aprovechar esa situación. El Intendente ha hecho una inversión muy grande en seguridad y eso abre una posibilidad”, cerró.

____________________________________

