Emilio Mitre: Piden mejor iluminación en las calles

Uno de los problemas que tiene el barrio Emilio Mitre es la baja calidad en materia de iluminación en las calles. A pesar de que este sector de la ciudad ha crecido mucho en los últimos años, no se ha sumado infraestructura, como por ejemplo, con la colocación de luces led, más cuadras de cordón cuneta y asfalto, extender la red de gas natural y el darle una solución al problema de la basura en las calles.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Emilio Mitre, María de los Angeles Baroni, y la protesorera, Olga Fernández, estuvieron dialogando con TeleJunín.

Si bien desde el 5 de noviembre del año anterior, María de los Angeles Baroni es presidenta de la institución, ya estaba integrando la comisión desde el 2003, un poco por el impulso que le dio el dirigente fomentista Osvaldo Giapor, quien es presidente de la Federación de Sociedades de Fomento.

Lo cierto es que cuando ella ingresó a la comisión fomentista, el barrio era más chico, tenía más cuadras sin asfaltar y ni siquiera estaban los barrios Solidaridad ni el Milagros, que son sectores integrados al Mitre.

A TeleJunín Baroni llegó acompañada por Olga Fernández, quien también hace mucho que está en la comisión, 17 años concretamente, y actualmente es protesorera.

Entre los numerosos reclamos que se hacen al Municipio, dada la extensión del barrio y el crecimiento de su población, las fomentistas apuntaron a la falta de iluminación o de mejorarla a través de luces led, lo cual se necesitaba para tener más seguridad.

Otro de los reclamos es el gas natural, ya que en el centro del barrio había cuatro cuadras que quedaron sin red de gas; en tanto otros sectores tampoco lo tenían.

“Hace un tiempo consultamos para hacer consorcio en esos lugares y consultamos a Mariano Spadano (director general de Relaciones Institucionales), quien se iba a fijar qué necesitábamos para armarlo y luego charlar de ello con los vecinos. Todo esto ante la expectativa de una Cuarta Planta de Gas, en la cual estaría incluído este barrio”, dijo Baroni.

En este barrio, según lo expuesto por la fomentista, la luz led llegó solamente en calle Hipólito Yrigoyen hasta avenida La Plata. “En lo que es iluminación de las calles, seguimos con los colgantes, que por ahí son arrastrados por los camiones, sin pescantes. Hubo un caso en Gandini y José Mayo, que llevaron una luz, una iluminaria, sacaron la columna y la extrajeron desde hace ya varios meses. Hemos reclamado para que la vuelvan a poner porque esa esquina quedó muy oscura”, explicó.

Respecto a cámaras de seguridad, el Municipio prometió a la gestión anterior de la sociedad de fomento, la instalación de una en la intersección de dos calles importantes del barrio como son Capitán Vargas y avenida San Martín.

Sin regador

“El regador brilla por su ausencia”, afirmaron las fomentistas. “Me llamó un vecino pidiendo por el regador, porque dice que pasa por San José Obrero y no sobre calle Aparicio donde vive él. Hicimos también este reclamo vecinal, pero nos dijeron que las prioridades las tenían las avenidas principales”, apuntó la entrevistada.

La basura

Como en tantos otros barrios, el problema de la basura tirada en la calle es común, principalmente en lugares como la calle principal San José Obrero, que llega hasta avenida de Circunvalación, entre otras calles internas.

“En agosto del 2021 la calle se limpió completamente de basura, no había quedado nada, pero ahora se volvió a llenar por culpa de gente que tira basura ahí – lamentó la fomentista-.

Arrojar desperdicios donde no se debe puede originar serios problemas, como sucedió días atrás con el taponamiento de la red cloacal en San José Obrero y Borchex. “Yo no estaba, pero me contaron que había un cuadro de bicicleta, un cerdo y muchos trapos, pero hay que aclarar que esas cloacas no vienen solamente de barrio Emilio Mitre sino que viene de otros sectores como barrio Belgrano”, dijo Baroni.

“El Municipio fue con la excavadora, llegaron a los siete metros y sacaron todo el tapón de ahí”, acotó.

Crecimiento

Cabe destacar que en el barrio Emilio Mitre se están construyendo 149 viviendas del programa Procrear II, que impulsa el Gobierno nacional, con el acompañamiento del Gobierno provincial y Municipio de Junín. Asimismo, el Plan Proyectar I, entre las calles Capitán Vargas y San José Obrero.

Hay expectativas por todos estos sectores urbanos que van a poblar el barrio Emilio Mitre y que seguramente van a necesitar más infraestructura.

En cuanto a las calles que faltan asfaltar y si había algún proyecto, la fomentista respondió que en principio había un proyecto para hacerlo en calles San José Obrero, Mesa, 12 de Octubre. “Los vecinos estaban armando un consorcio para hacer cordón cuneta y asfalto”, acotó.

La sociedad de fomento

La sede propia de la entidad fomentista está ubicada en avenida La Plata y Remedios de Escalada de San Martín.

Según lo expuesto por Baroni, desde el inicio de la pandemia no se están usando los salones de la entidad fomentista. “Se puede usar con un aforo del 70 por ciento. El salón grande tiene una capacidad de hasta 110 personas, por lo cual entrarían 70 y pico; y en el chiquito, 49. El límite de horario es hasta las 2 de la mañana. Por todo esto a la gente no le convendría, porque además debe pagar los impuestos Sadaic”, explicó la entrevistada.

Entre las actividades que se hacen en la sociedad de fomento, esta semana comenzó Taekwondo a cargo de Juan Agustín Fidalgo. Las clases se hacen los días miércoles, de 19 a 22 horas.

Durante el año pasado también hubo actividades como talleres y clases de apoyo escolar para los niños, a la mañana y a la tarde, por lo cual se espera que en los meses próximos también haya.

