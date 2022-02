La carne aumentó un 2,5% en enero y registró una suba interanual del 54,8%

El precio minorista promedio de la carne vacuna subió un 2,5% en enero respecto a diciembre y se ubicó 54,8% por encima de lo registrado en el primer mes de 2021, informó el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva)

De esta manera, el valor de este alimento encadenó su tercera suba mensual consecutiva, aunque por debajo de los incrementos de diciembre y noviembre de 2021, cuando los precios saltaron 9,7% y 10,8%, respectivamente.

Las subas más importantes en los precios se dieron en los supermercados, donde los distintos cortes de carne se incrementaron 6%, mientras que las 80 carnicerías relevadas por el Ipcva registraron alzas del 1%.

En este último punto, el organismo detalló que cortes como el peceto "tienen un precio que resulta en cerca de $117 por kilogramo más alto en los supermercados con respecto a las carnicerías, mientras que la colita de cuadril la diferencia es de $164 por kilo".

Los cortes que evidenciaron las mayores subas fueron los más populares, como la carne picada común, que trepó 18% y pasó de $457,62 a $ 540,09 el kilo en promedio.

Muy por detrás, pero con un aumento considerable, se ubicó la falda, con un incremento del 8,5%; la siguió la carnaza común, con 5,6%; la picada especial, con 3,9%; y el roast beef, con 3,3%.

Los únicos cortes que mostraron bajas fueron las hamburguesas caseras, con un descenso del 2,8%, seguido por las hamburguesas congeladas por cuatro unidades con 1,8% y el matambre con el 0,7%.

Las otras carnes también mostraron alzas en sus valores: el pollo aumentó 4,9% y el pechito de cerdo 2,5%.

La situación en Junín

Aimar Moris, de Carnes Aimar, afirmó en diálogo con Democracia: “Esta situación se da por la escasez de animales gordos en los feedlot, pero los precios se han mantenido debido a que la demanda está baja, la gente no está consumiendo tanta carne, entonces no presiona tanto sobre la escaza oferta que hay. Es el mercado el que pone los precios y no hay manera de torcer eso”.

“En nuestros locales, los clientes lo aceptan, somos muy razonables con los incrementos. Este aumento de los últimos 15 días lo absorbimos en pos de aumentar la cantidad de kilos vendidos, al quedar más baratos que los demás carniceros”.

Gonzalo Insaurralde, de Varón Carnes y Frigorífico de Junín, afirmó: “El precio de la hacienda se elevó mucho y se estancó, y eso repercute directamente en el precio de la carne”.

Por su parte, su socio, Juan Insaurralde, agregó: “El aumento que estamos teniendo en la carne se viene dando por dos o tres factores. El primero y más importante es el valor del ternero de invernada, que es el ternero chiquito que se empieza a engordar para el producto final y que hoy tiene un valor muy elevado para la reposición, entonces se genera un quebranto negativo entre la compra de ese ternero y la venta del animal gordo. El segundo punto es que hoy los insumos para el engorde como núcleos, maíz y demás están con valores muy altos y eso hace que la cantidad de productores se reduzca o que queden los que tienen mayor espalda, lo que también genera la falta de animales gordos que afecta a la oferta y demanda”.

“En cuanto a la venta, los clientes reaccionan de manera negativa te diría porque se marca considerablemente la falta de plata en la calle, entonces se quejan constantemente y las ventas disminuyen. El precio de la carne sigue subiendo, porque por más que la venta sea chica, el ofrecimiento de animales gordos en pie es aun menor, entonces por más que no se venda nada de carne hay menos hacienda todavía, cuesta conseguirla y el precio aumenta”, explicó.

Cortes Cuidados

El Gobierno nacional renovó ayer el acuerdo con frigoríficos y supermercados para darle continuidad al programa Cortes Cuidados, que estará vigente durante todo 2022 e involucra la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país.

La primera etapa del programa se extenderá desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril próximo, fecha en la que se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año, y los precios del acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril.

El Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Comercio que tuvo a cargo la negociación informó esta tarde que el valor por kilo de corte es de $699 la tira de asado; $749 el vacío; $779 el matambre; $449 la falda; $639 la tapa de asado; $799 la nalga; y $649 la paleta.

El programa incluye los cortes más representativos del consumo de las y los argentinos con opciones para la parrilla, para el consumo diario, como milanesas, y para cocción a la olla, destacaron desde el área que conduce el ministro Matías Kulfas.

Del acuerdo forman parte la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el consorcio de exportadores de carnes argentinas ABC, los frigoríficos nucleados en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

Asimismo, los consumidores podrán comprar los cortes en más de 1000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomás, La Anónima y Día, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a Única y ABC.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.