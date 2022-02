YPF aumentó los combustibles un 9% y la Infinia superó los 130 pesos en Junín

La petrolera YPF incrementó ayer el precio de sus combustibles desde un 9% promedio en las estaciones de todo el país, el primero de este año y luego del último aumento en mayo de 2021.

La compañía informó que la decisión se tomó "con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro, locales e internacionales".

En consecuencia, YPF realizó "a partir del miércoles 2 de febrero a las 0 un aumento de precios de surtidor del 9% promedio país, luego del último aumento en mayo 2021" tras lo cual continuarán "monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios".

El incremento incluye un incremento de 2 puntos porcentuales más en los productos premium (YPF Infinia), precisaron fuentes de la empresa.

De esta manera, los nuevos valores en Junín son para la nafta súper $111,4; para la nafta premium $131,2; el gasoil $103,7 y el gasoil premium $130,1.

Se descartaba en el mercado en las últimas horas que ante el movimiento de precios en surtidores de YFP que controla el 56% del mercado minorista de combustibles, el resto de las empresas harían lo propio en las próximas horas y en similar proporción.

Desde mayo 21 a la fecha, las diferentes variables que impactan en la economía de YPF evolucionaron de acuerdo a una devaluación del 11,35%, una inflación de 29,18% desde mayo a enero pasado (proyección BCRA-REM); y aumentos en los precios del etanol de 16,07%, del biodiesel 46,61% y del brent en dólares de 31% (hoy en 89 USD/bbl).

En este contexto, en la compañía venían advirtiendo una fuerte recuperación de la demanda de combustibles a diciembre de 2021 del 10% en gasoil y 8% en naftas respecto de diciembre de 2019, con lo cual el último mes del año pasado fue el más alto de la historia.

De la misma manera, el consumo en estaciones de provincias limítrofes, en particular Misiones, se ha incrementado en varias estaciones de servicio en hasta dos veces el consumo histórico.

Las fuentes señalaron también que las estaciones "se encuentran muy por debajo del punto de equilibrio y existen importantes riesgos de sostenibilidad de la actividad, resultando imprescindible una mejora de los ingresos de la red".

Con este aumento de 9% se prevé para 2022 "continuar con un crecimiento significativo del plan de Inversiones superior al 40% respecto al año anterior, apuntalando principalmente las actividades de producción de petróleo y gas natural, afianzando su liderazgo en energías renovables y poniendo en marcha importantes reformas en las refinerías de la compañía", señaló la empresa.

La empresa de mayoría accionaria estatal recordó que durante 2021 incrementó significativamente las inversiones en línea con su plan anunciado a comienzos de año por un valor de 2700 millones de dólares, representando un incremento de más del 70% respecto a las inversiones de 2020.

"Este nivel de inversiones permitió un fuerte crecimiento en la actividad petrolera en todo el país y una importante recuperación de la producción a partir del segundo semestre", señaló al precisar que mediante este plan "logró estabilizar la producción de petróleo crudo y gas después de 5 años de caídas consecutivas".

Asimismo, se recordó que la compañía continuó con el proceso de desendeudamiento iniciado en 2020, alcanzando en el último trimestre, el menor nivel de deuda registrado desde el año 2015.

Precios en Junín

Nafta súper: $111,4.

Nafta premium: $131,2.

Gasoil: $103,7.

Gasoil premium: $130,1.

Gustavo Alberti, 61 años, pintor de autos, vecino del barrio San Cayetano:

“En cuanto a los aumentos, ya estoy acostumbrado, tengo 61 años y creo que los nietos de mis nietos van a ver un cambio en ese sentido. Te acostumbrás a que tu guita no valga porque hay un desfasaje tan grande que es terrible. Te dicen que algo vale cinco mil pesos y lo pagás como si nada”.

Dante Rubén Juárez, 46 años, operador en una fábrica, vecino de San Cayetano:

“Por más que la nafta aumente, uno consume igual, pero trata de limitarse. Yo tengo moto y la utilizo mucho más para moverme por un tema de economizar el consumo y el gasto, pero cuando salgo con mi familia tengo que sacar la camioneta sí o sí”.

Francisco Alzari, 76 años, productor agrario y abogado, que vive en el centro:

“Era una cuestión que la estaban aguantando y atando para que no explote, y tarde o temprano iba a pasar. Artificialmente no podés mantener el precio de las cosas, esto no sorprende a nadie ni nos tiene que sorprender. Estos son los vaivenes del sistema económico que tenemos, desgraciadamente”.

Luis Ángel Pichelli, 55 años, chofer, vecino del barrio Uocra 2:

“Este aumento seguramente repercutirá en el rubro de transporte de personas, es un aumento más que se asimila, y no se sabe quién lo va a pagar, si el dueño de la empresa o el pasajero. Es difícil esta situación, a nivel personal repercute porque yo tengo un auto y una moto y cada vez se siente más en el bolsillo de uno”.

Fabio Martín Gatti, 46 años, taxista, vecino del barrio Fortín Federación:

“A nosotros nos apura este aumento, pero dependemos del Gobierno local y tenemos que seguir pagando la nafta como viene, pero tampoco nos conviene “matar” a la gente porque haces 20 cuadras y ya es una fortuna. Por ahí se quejan cuando cargan nafta, pero se suben al auto y siguen con lo suyo, yo no creo que Junín salga a la calle a decir basta en ese sentido”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.