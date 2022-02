Trabajadores autoconvocados, frente a la empresa Molinos Muscariello

Trabajadores de Molinos Muscariello se autoconvocaron ayer a la mañana frente a las instalaciones de la empresa para rechazar la medida que dispone vacaciones anticipadas para todos los empleados.

TeleJunín, presente en el lugar, pudo saber que les habían dado vacaciones anticipadas en todo febrero a todos los trabajadores y que ese mes la empresa iba a estar cerrada. Cabe mencionar que serían alrededor de 50 empleados los que estarían afectados por el cierre.

Al respecto, Tomás Kiernan, secretario general de la Seccional Junín de la Unión Obrera Molinera Argentina explicó que la semana pasada un accionista del directorio de la empresa “invitó” a que la gente se tomara las vacaciones. “En principio creí que era reflexivo, pero nos encontramos con el problema de que había quienes ya se habían tomado vacaciones, no tenían pendientes, y la empresa quería hacerles tomar vacaciones a cuenta, a futuro y eso no corresponde”, explicó.

“Me parece que en un país como el que estamos, en el marco de la pandemia de Covid-19, esa medida de dar vacaciones anticipadas es irracional e ilegal, por lo tanto hemos dicho que no”, afirmó.

“La empresa siguió con su propuesta entonces hoy estamos en las puertas del molino haciendo un acta ante escribano público porque la Secretaría de Trabajo se encuentra con personal aislado, con contagios, la inspectora, y el delegado ha tenido un accidente”, apuntó.

Aclaró que él, como dirigente, no podía aceptar la propuesta empresarial de dar vacaciones a futuro a los empleados porque no correspondía y no podía dejar ese antecedente.

“La asamblea decidirá cómo vamos a seguir trabajando en los próximos días y pasar a la acción directa, en la cual ya estamos”, apuntó.

En crisis

“Nosotros tenemos que ser sinceros – dijo Kiernan-. Sabemos que la empresa está en convocatoria de acreedores, está en crisis y pueden llegar a venir nuevos inversores, como también tenemos propuestas del Ministerio de Producción de bajar capital de trabajo. Estamos por un lado, o por el otro, buscándole la solución”.

Aclaró que esta era una “situación atípica”, a la que nunca habían llegado antes.

Anteriormente, hubo diálogo entre el gremio y la empresa, que ya había sacado a su subgerente. “Más allá de quién esté al frente, siempre hemos hablado con la empresa.

El gremio siempre dialoga, no tenemos nada personal con nadie, pero hay formas y formas de hacerlo. Esta forma no la respetamos ni tampoco la vamos a aceptar”, apuntó.

