Con las clases presenciales, escasean los alquileres para estudiantes en la Ciudad

El comienzo del ciclo lectivo y la presencialidad en la universidad e instituciones terciarias de Junín en este 2022 acentúan la búsqueda de viviendas por parte de alumnos que llegan de la Región para instalarse en la ciudad y la situación pone el foco en la escasa oferta de propiedades en alquiler que actualmente afecta en Junín.

Martilleros consultados por Democracia aseguran que la demanda es constante y la oferta muy escasa.

A ello se suma, en consecuencia, un incremento de los cánones, signado también según resaltan, por la nueva ley de alquileres.

Los consultados aseguran que, alquilar hoy un departamento de un dormitorio puede costar mensualmente entre 22 mil y 28 mil pesos.

El sector aguarda, en algún punto, por la liberación de algunas propiedades por finalización de contratos para poder resolver la demanda de muchos estudiantes.

Una demanda “incrementada”

Con muchas consultas diarias para instalarse en Junín, las familias que buscan alquilar una vivienda en la ciudad para un estudiante aumentan la demanda de alquileres que ya padece una importante escasez de propiedades en el mercado.

El martillero Hernán Pietrobón aseguró que “es constante la demanda de viviendas para alquilar e insuficiente la oferta”.

“Muchas viviendas que estaban puestas en alquiler fueron a parar a la venta”, incluso aunque no haya demasiadas operaciones.

“Hay una demanda incrementada”, aseguró. “La gente necesita cada vez más ubicarse, las familias son el segmento que más dificultades tiene porque no existen propiedades de dos o tres dormitorios con garaje o patio”.

A ello se suma en estos meses la demanda de estudiantes: “Tenemos consultas constantemente y te diría que un alto porcentaje lo ocupa el pedido de alquiler para estudiantes, ahora son los pedidos mayoritarios”.

Al consultar al presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, Daniel Di Palma, resaltó que “por estos días se ve una alta demanda, esta vuelta a la presencialidad y el comienzo de un nuevo ciclo universitario hace que en la búsqueda para esta época del año se requieran mayor cantidad de departamentos para estudiantes. En este caso se conjuga con la demanda sostenida que estamos teniendo en los últimos dos años de todo tipo de alquiler”.

Pietrobón destacó que la demanda en el plano de los estudiantes que buscan vivir en Junín, se da mayormente “entre diciembre y febrero del año siguiente”. No obstante, aseguró: “Pero estamos en un momento de recambio y puede haber alguna propiedad que quede disponible ahora y eso pasa hacia fin y principio de año. Puede ser que haya un refresco de propiedades en alquiler para estudiantes”.

Pero insiste en que “la demanda es constante y creciente, entonces no logramos abastecer el déficit habitacional que hay en Junín, que es enorme”.

Di Palma también destacó que esperan “que se produzca alguna desocupación, este mes o el que viene por vencimiento de contrato. En ese contexto, la única alternativa que veo es la posibilidad de incorporar algunas unidades nuevas que han estado en construcción”.

Reconoció que el nivel de la demanda “es muy alta” a niveles de “10 o 12 consultas diarias de padres con sus hijos de toda la zona, de 200 o 250 km a la redonda. Es diaria la consulta. Espero que para marzo estemos con la posibilidad de cubrir la demanda que tenemos”.

Fuertes subas

Pietrobón aseguró que un departamento en cercanía de la universidad hoy puede partir desde los 20 mil pesos.

“Un alquiler bruto, sin impuestos o expensas, de un monoambiente o departamento de dos ambientes, con un dormitorio, tiene un canon que debería estar entre los 20 y 23 mil pesos. No descienden de esos valores. Y hay hasta de 30 mil pesos”.

Di Palma aseguró que en muchos casos rondan desde los 22 a los 28 mil pesos, “sin sumar expensas e impuestos”.

Con la nueva ley de alquileres vigente, según destacó Pietrobón, “toda propiedad que viene con contrato de julio del 2020 ya hoy los ajustes se rigen de acuerdo al índice del BCRA, entonces el incremento está en el 52% interanual. Si una propiedad venía de un alquiler de más de dos años a la fecha y tuviera que renovar lo haría probablemente por más del doble, del 80%, porque quedó muy atrasado”.

Di Palma resaltó que “el déficit habitacional es creciente, tanto para locación como vivienda”.

Y que la ley “ha desencadenado cuestiones, hemos llevado nuestra propuesta de reforma o que se pueda tomar alguna medida sobre el plazo y los incrementos que no ha beneficiado a ninguna de las partes. Tres años de plazo para un contrato en un país de alta inflación es poco probable que incentive a alguien a alquilar”.

“Los contratos privados deben ser resueltos entre partes y en ese contexto resolvíamos el marco de los aumentos que no superaban el 30% y hoy la ley marca un 52%”, aseguró Di Palma.

Factores que complican

El presidente del Colegio de Martilleros aseguró que “la falta de rotación de inmuebles, producto de la pandemia y el estado excepcional del 2020 y 2021 y las restricciones por esa cuestión, lleva a que nos encontremos en esta situación donde se ve aparejada la falta de inversión del privado en el sector, tanto en construcción, emprendimientos o compras para poner en alquiler, producto de la pérdida de la rentabilidad que ha sufrido el sector”.

A su vez, resaltó, entre los factores que complican más al sector, “estamos con alta inflación, una gran devaluación, pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la gente y esto hace un combo sumamente perjudicial para el mercado y todos los días se genera más déficit habitacional”.

“Hace cuatro o cinco años, producto de este estadio devaluatorio que empezó por el 2018 y a la fecha continúa, sumado a la excepción que puso estos dos años y medio de pandemia, ha hecho que no se haya construido, invertido, para fortalecer el mercado y satisfacer la demanda”, remarcó Di Palma.