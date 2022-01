Avanza la ampliación de la cárcel de Junín y aumenta la tensión política

El Gobierno bonaerense avanza con las obras previstas en las cárceles de Junín y se conoció que la empresa Ecosan ganó la licitación para la ejecución de la “Construcción de Pabellón Colectivo en la Unidad Penitenciaria 13”, situación que acrecentó la tensión política entre el oficialismo y la oposición.

Para el Municipio, la Provincia quiere construir en la ciudad “un polo carcelario y no productivo”, pero el Frente de Todos asegura que la ampliación de la Unidad Penitenciaria 13 no significa un aumento en la cantidad de presos, sino mejores condiciones edilicias y de infraestructura para paliar los enormes índices de hacinamiento, que en algunos casos duplica la capacidad de las unidades carcelarias locales.



El secretario General de la municipalidad de Junín, Luis Chami, afirmó en diálogo con Democracia: “No hay que ampliar la cárcel, hay que mejorar la infraestructura que ya existe. La Provincia tiene que cumplir la orden de un juez, que ordena que no traigan más presos a Junín. Agrandaron el cupo de internos en los últimos dos años y nos mandan todos los presos a Junín. La orden del juez se cumple en la cárcel de Mercedes, pero no se cumple en Junín. Y más del 90% de los presos son de afuera, no son de Junín”.

Y el funcionario amplió: “Lo que van a hacer es agrandar los pabellones para seguir trayendo presos, generando más hacinamiento. La capacidad de la UP 13 está sobrepasada en casi el doble, y una situación similar afronta la Alcaidía 49”.

“El hospital no funciona y van a construir cuatro garitas de seguridad, es un despropósito, para lo cual van a gastar una fortuna. Con las atalayas alcanza para vigilar el movimiento del hospital, que se iba a construir afuera, pero finalmente se hizo adentro de la unidad, con lo cual las garitas sin innecesarias. Los módulos sanitarios no funcionan porque no hay personal, no hay médicos, pero igualmente van a construir las garitas, cuando hay otras obras prioritarias, como mejorar el casino, mejorar las habitaciones del personal penitenciario”, sostuvo.



“Hasta cuándo van a seguir agrandando la cárcel y castigando a Junín. Anteriormente fue el gobierno de Daniel Scioli, que nos impuso la 49, por un acuerdo con el Gobierno municipal de ese momento, pero hoy figura como cárcel y nos dejaron a los juninenses con un lastre terrible. Todo lo que llega a Junín con la cárcel no es bueno, no nos beneficia, al contrario, tenemos asentamientos de gente que se ha quedado, que ha venido a la cárcel. No podemos seguir ampliándola”, tronó.

“El Gobierno provincial castigó a Junín con el Presupuesto y la mayor inversión la hizo dentro de la cárcel. Quieren hacer un polo carcelario, en vez de productivo”, advirtió.

En la vereda de enfrente, Andrés Merani, dirigente del Frente de Todos, afirmó a Democracia: “La información que tenemos es que es una ampliación para lo que ya existe, para la cantidad de presos que ya existe, que, como todos sabemos, la cantidad de presos durante los cuatro años de macrismo creció muchísimo, pero las cárceles de la provincia de Buenos Aires no crecieron un solo metro cuadrado. También hay un marco de que no se puede tener hacinada a la gente, más allá de que hayan cometido un delito o no, vivimos en un estado de derecho y hay que salvaguardar esas cuestiones”.

Y añadió: “La cantidad de presos es muy excesiva para el espacio que tiene la cárcel de Junín y esto va a ser una ampliación, no nos dijeron que va a ser una ampliación para sumar más presos”.

Detalle de las obras

En el marco del Plan de Infraestructura -obtenido por Democracia- se proyectaron y licitaron tres obras:

a) Obra: arreglos de pabellón 5 y 6, reparaciones en la red de gas y refuerzo estructural del muro de ronda en la Unidad Penitenciaria 49.

Motivación de la obra: a partir de diferentes comunicaciones oficiales cursadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que se encuentra tramitando en el Juzgado de Ejecución Penal 1 del Departamento Judicial de Junín la Causa N° 9135, caratulada “Complejo Penitenciario Junín s/ art. 35 inc. 3° C.P.P.”; en el marco de la cual se dictaron diversos fallos a partir de los cuales se pone en conocimiento de este Organismo Gubernamental de las condiciones edilicias y estructurales (entre otros aspectos) por la que atraviesan la Alcaidía y las Unidades Penitenciarias que forman parte del Complejo Penitenciario de Junín; requiriendo abordar medidas conducentes a dar solución al problema de hacinamiento y condiciones vulnerables de detención que actualmente atañen a aquellos internos que se encuentran alojados en dicho complejo, en cumplimiento de su condena o a la espera de la misma.

Estado actual: adjudicada. Sin contrato.

b) Obra: construcción de garita y medidas asegurativas adicionales, en el Centro de Atención Sanitaria (CAS) ubicado en la Unidad 13.

Motivación de la obra: finalizada la necesidad de disponer del Centro de Aislamiento Sanitario como medida de prevención de contagio del virus SARS Covid-19, durante la primera etapa de la pandemia; se destinará la utilización del mismo a Centro de Atención Sanitaria, integrándolo al Sistema de Salud Penitenciaria, y permitiendo al mismo tiempo minimizar las externaciones al sistema público de salud. Por tal motivo, resulta necesario adicionar medidas de seguridad que permitan el funcionamiento de dicho Centro de Atención de manera segura e independiente.

Estado actual: adjudicada y con inicia de obra.

c) Obra: construcción de pabellón destinado a taller de trabajo, y espacio de funcionalidad múltiple en la Unidad Penitenciaria 13.

Motivación de la obra: llevar a cabo tareas de refuncionalización de espacios físicos para la generación de nuevos o mejores talleres productivos de trabajo penitenciario, que permitan generar procesos de formación profesional y mejorar las condiciones de empleabilidad de personas privadas de la libertad seleccionadas por la proximidad temporal a su egreso de las instituciones penitenciarias, previendo su posterior inclusión socio-laboral en el medio libre a través de articulaciones entre este Ministerio, el Patronato de Liberados Bonaerense y los Municipios de egreso de cada persona. Al mismo tiempo, el pabellón a construirse podrá ser adaptado como espacio de alojamiento, en la medida en que las autoridades del Complejo Penitenciario requieran la reubicación de internos mientras se estén llevando a cabo las reparaciones y rehabilitaciones de otros pabellones de alojamiento.

Estado actual: adjudicada. Sin contrato.

Hacinamiento

El Juzgado de Ejecución Penal 1 De Junín, a cargo del Dr. Silvio Mario Galdeano, le requirió al Servicio Penitenciario Bonaerense, a la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia, y a la Dirección General Asistencia y Tratamiento, que se abstengan de disponer el ingreso a las tres unidades penitenciarias de Junín, de personas privadas de la libertad que se encuentren anotadas a disposición de otros magistrados que no sean del Departamento Judicial de Junín, Pergamino, o supletoriamente de San Nicolás y Mercedes.

En este sentido, en la presentación a la que tuvo acceso Democracia, se afirmó que hay superpoblación y hacinamiento carcelario en nuestra ciudad.

En efecto, en la actualidad la UP 16, cuyo cupo es de 133 plazas, aloja a 199 internos, de los cuales 84 corresponden al departamento judicial de Mercedes; la UP 13, con un cupo de 672, contiene a 1160, con 573 pertenecientes al Departamento Judicial Mercedes; la Alcaidía Penitenciaria 49, que tiene un cupo de 407, la habitan 935 detenidos, siendo 446 de ellos pertenecientes a la citada jurisdicción mercedina.



“Esto no es grato y lo quieren disfrazar con que va a generar fuentes de trabajo, pero las fuentes no se tienen que generar de esta manera”, advirtió el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa. Y apuntó: “Que vayan a hacer penales en el conurbano, que es donde está el problema. El preso siempre tiene que estar cerca de su núcleo familiar, así lo dicen las normas, y desde ningún aspecto se justifica esta obra. En Junín quedó claro que no queremos más cárceles, ni más ampliaciones y no queremos más presos de afuera”.

Además, declaró que las cárceles impactan en el crecimiento de la inseguridad y la generación de asentamientos. “Por qué no hacen estas cárceles en el conurbano, porque los intendentes del Frente de Todos no quieren”, punzó.

Y recordó: “Durante la pandemia hemos padecido las libertades que fueron otorgadas, cuando los dejaban sobre la ruta, en momentos que no había transporte público y nos teníamos que hacer cargo desde el Municipio, porque no había respuestas desde el Patronato de Liberados o la Provincia. Fueron muchos los que salieron”.