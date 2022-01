Marcos Maroscia: “El panorama es complicado”

Marcos Maroscia, presidente de la SCIJ, afirmó a este diario que para el sector comercial hubo un repunte en diciembre pasado, “por una cuestión puntual de lo que genera diciembre todos los años, las Fiestas, el verano, pero la poca diferencia que se hizo en diciembre se perdió durante este mes, ya que no estamos ni cerca de lo que se esperaba. Nosotros le buscamos la vuelta, una semana entera de lluvia, la gente de vacaciones, pero hay una cuestión de fondo y es que se sigue perdiendo poder adquisitivo, las tarjetas de crédito de la gente están detonadas, no vemos una reactivación, no hay un plan económico, no hay líneas de crédito para la producción o son de muy difícil acceso, el panorama es complicado y este año va a ser muy duro, porque es una situación que ya venimos arrastrando. Las expectativas que nos podemos hacer son más en lo personal, que otra cosa, porque no hay nada que te incentive o que te diga que esto va a mejorar”.