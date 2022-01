Advierten por los efectos neurológicos de la enfermedad del Covid y de la pandemia

La doctora Marisol Ferrúa, médica neuróloga, directora de la clínica de rehabilitación Ineco y jefa de Neurología de La Pequeña Familia, en diálogo con TeleJunín, al hacer mención de las consecuencias de la pandemia, mencionó el miedo en el caso de los que no tuvieron coronavirus, y la demencia, en el caso de daño neuronal por el virus.

“El Covid –comenzó diciendo la médica- inicia como un cuadro respiratorio, entonces los síntomas más comunes eran rinitis o congestión y demás. Ya con el paso del tiempo y viendo ‘el diario de ayer’, hoy el Covid-19 se comporta de una forma multisistémica con afección de todos los órganos, y entre ellos el sistema neurológico”.

Los inicios

La médica explicó que lo primero detectado como síntoma cardinal fue la pérdida del gusto y del olfato. “Esos dos sentidos dependen del sistema neurológico. Se cree que como el virus ingresa por la vía nasal, afecta el bulbo olfatorio, que son neuronas, y a través de esas neuronas el virus se va propagando al resto del sistema nervioso”, apuntó.

“A su vez, cuando uno inhala ingresaba al bulbo olfatorio, pero también a la vía respiratoria. El 80 por ciento empieza con eso, y a las 72 horas pueden agregarse los síntomas respiratorios. Eso fue dicho en las primeras campañas de prevención. Algunos no han recuperado el olfato totalmente, hay varias terapias para llevarlo a cabo”, dijo.

“Otros de los síntomas agudos es el dolor de cabeza, que puede ser común, pero este es un dolor que compromete a toda la cabeza (holocraneal), pulsátil, distinto al dolor de cabeza normal. Hoy día, lamentablemente con toda la experiencia que hemos vivido cualquier síntoma es Covid hasta demostrar lo contrario. Eso no quiere decir que nos tengamos que hisopar todo el tiempo porque sigue habiendo síntomas cardinales, pero es algo que no podemos descartar, inclusive las manifestaciones dermatológicas, lesiones en la piel”, continuó.

ACV

Según lo expuesto por la doctora Ferrúa, otro de los síntomas muy importantes es el ACV (Accidente Cerebro Vascular).

“En este último año de estudio de la pandemia, a través de varias series, hubo una incidencia en el ACV isquémico, en el infarto cerebral, pero en un subgrupo particular de pacientes, los mayores de 60 años, con factores de riesgo vascular, que estaban padeciendo coronavirus grave (neumonía bilateral) y hacían un ACV probablemente por la inflación terrible que genera este virus y la misma respuesta del organismo”.

“Pero hay un subgrupo, y eso fue más alarmante, de pacientes jóvenes, menores de 50, sin factores de riesgo y en ellos sí, el debut era con accidente cerebrovascular y terminaban teniendo Covid-19. Eso fue una serie de casos que se dio en Nueva York, por eso es tan importante hoy día que un paciente joven que no fuma, que no tiene factores de riesgo cerebrovascular y que de golpe ingresa a la guardia por un accidente cerebrovascular, lo primero que hay que hacerle, además de una tomografía y demás, es un hisopado”, aconsejó.

“Olvidos”

“Estamos viendo consecuencias neurológicas, neuropsiquiátricas diría, por el Covid: una de ellas es el deterioro cognitivo, lo cual implica una disminución de las funciones mentales superiores, que no llega a ser una demencia sino es un paciente que comienza con olvidos, con algunos trastornos conductuales que antes no lo tenía. Se empezó a registrar en mayores de 60 años, en muchos que no tenían antecedentes previos y que tuvieron Covid-19”, explicó la entrevistada.

“Así como hay una inflación aguda que ataca a todo el organismo, se cree que en el sistema nervioso esa inflamación empieza a convertirse en algo crónico. La inflamación crónica de las neuronas puede llevar a un deterioro cognitivo y eventualmente después a la demencia”, advirtió.

El miedo

La médica mencionó también a los que no tuvieron coronavirus, pero les impactó anímicamente, en su psiquis.

“Lo primero que hay que hacer es no tener miedo, sino cuidarse. Es tomar una actitud de control sobre nuestra propia vida. Aislarse no sirve, aislarse de la sociedad, de todo, no sirve, porque hoy ya conocemos qué pasa. Antes era una situación desconocida, nos aislamos tanto tiempo sin tener evidencia que había que hacerlo, pero bueno, ante lo desconocido, uno tiene que actuar. Pero hoy ya sabemos a qué nos enfrentamos, es un virus altamente contagioso. Ha habido muchas cepas, fue mutando, pero tenemos una herramienta fundamental que es la vacunación”, dijo.

“Hoy el contexto es otro, entonces las personas que tienen miedo, primero se debe siempre tratar de estar acompañadas, ya sea por un terapeuta, por teléfono si no quiere salir, por la familia. No hay que encerrarse en la casa y ver durante todo el día informes periodísticos. La información es importante, pero no hay que estar horas escuchando todo el tiempo eso, imagine cuando mencionan las muertes por día y demás. Eso, en ciertas personalidades, generan muchos trastornos de ansiedad. Ni hablar de las personas mayores que están solos en casa, que capaz lo único que hacen es ver la tele, como distracción, pero ven esos informes. A ellos les digo, lean, jueguen a las cartas, llamen a los nietos, hagan video llamadas. Se trata también de estimular lo cognitivo, porque esta pandemia hizo que muchos empiecen a conectarse virtualmente, que aprendan a usar la computadora, las redes sociales y eso es muchísimo estímulo para el cerebro”, destacó.

Para los no vacunados

Respecto a los que no quieren vacunarse, la doctora dijo: “En la situación en que estamos, uno tiene que ser empático. Si no que quiere vacunar por convicción, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, pero por lo menos por empatía por el otro, por el personal de salud que hace dos años que está poniendo el cuerpo en esta pandemia y que a veces no es reconocido, no solo por la población sino por el Gobierno. Digo, vacunate por el otro. Si no te vacunás, podés ser transmisor, además de que te podés enfermar y de una forma grave. Vacunate por el otro, por el que se vacunó, por el que hizo todo bien, pero tiene un factor de riesgo y se le termina complicando la vida.

“A nivel mundial – reflexionó-, yo creo que si se llega al más del 70 por ciento de la población vacunada, esto va a ser como otra gripe A y demás. Pero hay tantos antivacunas, que juegan en contra. Genera controversia. Pero Argentina tiene un alto índice de vacunación, nos da una buena perspectiva”.

