Se registraron 338 casos de Covid en Junín: hay 2368 pacientes cursando la enfermedad

La Secretaría de Salud informó en la mañana de ayer que se registraron 319 casos de coronavirus en Junín, de 448 muestras analizadas y que no hubo fallecidos.

Además, se sumaron 19 casos confirmados por criterio clínico-epidemiológico (sin testeo).

Asimismo, hay 42 sospechosos que aguardan resultados de estudios, y 2368 juninenses contagiados activos.

También se registran 463 personas fallecidas y 20.178 recuperados de Junín desde que se desató la pandemia.

Por último, se informó que 430 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19.

En la Provincia

Un total de 53.260 casos positivos de coronavirus se registraron ayer en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.912.169 informó el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 55.782 y señaló que el jueves se vacunó a 129.491 personas.

El total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 32.746.699 de las cuales 15.336.490 corresponden a la primera dosis, 13.288.371 a la segunda y 4.121.838 a la tercera.

Las autoridades de la Provincia recordaron que todas las personas mayores de tres años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre" de segunda dosis dirigiéndose sin turno a cualquiera de los puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus.

De igual modo, en la provincia de Buenos Aires los mayores de 60 años, trabajadores de la salud y de la seguridad, inmunodeprimidos, personas gestantes y que amamanten pueden acceder a la vacunación libre de tercera dosis independientemente del lugar donde residan.

También las dosis de refuerzo contra el Covid se aplican en forma libre para el personal de fuerzas de seguridad y personas gestantes o en periodo de lactancia en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, se pidió contemplar que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, y de tres semanas con Sinopharm.

Convocan a voluntarios

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires convocó a voluntarios mayores de 18 años que aún no recibieron la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y con esquema completo de Sinopharm o Sputnik para participar de un estudio.

Podrán participar quienes cuenten con el esquema inicial de la vacuna Sinopharm (2 dosis) o de la Sputnik (componentes 1 y 2), y que hayan recibido la última dosis en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120.

La investigación analizará la presencia de anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2 y la capacidad neutralizante frente a distintas variantes inducidos por una dosis de refuerzo. Se evaluará además la seguridad de dicha dosis de refuerzo que se aplicará con un intervalo de entre 90 y 120 días en relación a la segunda dosis.

Desde la cartera sanitaria que conduce Nicolás Kreplak explicaron que "gracias a la voluntad de las personas que han participado en estudios previos, se ha logrado contribuir de manera esencial a la generación de conocimiento científico que ha beneficiado a toda la población".

Según indicaron fuentes oficiales, Argentina es uno de los países que cuenta con una de las mayores tasas de cobertura de inmunización contra el coronavirus del mundo, a partir de las estrategias para la provisión de vacunas y la adhesión de la población a la campaña de inoculación.

Las condiciones para voluntarios y voluntarias son: ser mayor de 18 años, residir en las zonas de La Plata, Lanús o Avellaneda, poseer esquema con 2 dosis de Sinopharm o Sputnik componente 1 y 2, cuya última dosis haya sido aplicada en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120, no haber recibido dosis de refuerzo, no estar cursando o haber cursado la enfermedad Covid-19, no ser inmunocomprometido, y no estar embarazada o planificar embarazo en los próximos meses.

Los seleccionados serán contactados para despejar dudas, acordar turnos de extracción de sangre y firma de consentimiento informado. Además, se realizarán preguntas relacionadas a la presencia de factores de riesgo y diagnósticos previos de Covid. Luego, se realizará una extracción de 2 ml de sangre y el día pautado se aplicará la dosis de refuerzo y cada persona contará con seguimiento telefónico durante siete días.

Los voluntarios serán convocados a tres extracciones de sangre para continuar con el estudio. A quienes les interese participar y cumplan con los requisitos mencionados, se les solicita completar el siguiente formulario que aparece ingresando en el siguiente link: https://forms.gle/H5NcWjsXt1mcvGdh6.

______________________________

Escucha la radio Junin.net por Internet