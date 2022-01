Cruces entre el personal de salud de la Guardia del hospital y la Cicop

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) repudió ayer lo que consideró falsas denuncias contra una de sus dirigentes y advirtió sobre las operaciones mediáticas contra dirigentes de la Seccional Junín.

Por otra parte, Marcos Walton, secretario de Admisión de la Guardia del HIGA, remarcó días atrás los malos tratos de una de las médicas enroladas en la Cicop, hacia familiares y pacientes y el grupo de trabajo que tiene la Emergencia.

Cicop

Ayer, alrededor del mediodía, hubo una conferencia de prensa en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro, con la presencia de integrantes de su consejo directivo provincial.

El motivo de su presencia fue el de "apoyar el reclamo de trabajadores y trabajadoras del hospital y repudiar las operaciones contra dirigentes seccionales de Cicop". Tamara Valtorta de Cicop Junín y Pablo Maciel y Aníbal Aristizábal, directivos de Cicop Provincia.

Al respecto, Maciel señaló que desde el inicio de la pandemia el personal de guardia del hospital viene sufriendo una sobrecarga laboral muy importante, por lo cual están haciendo diversos reclamos para dar una mejor atención a la comunidad.

“Por el momento ese conflicto no está resuelto. Hemos recibido denuncias falsas, persecución mediática contra nuestra seccional, en particular contra la doctora Valtorta, dirigente local de Cicop. Eso lo repudiamos. Venimos a traer todo nuestro respaldo. Buscan acallar las voces de quienes reclaman algo totalmente legítimo, no solamente mejorar las condiciones laborales del equipo de salud, sino también la calidad de atención que se tiene que dar a la comunidad”, explicó el sindicalista.

Desde la Cicop Provincia, Maciel apunta que se quiere aunar el equipo de salud, en armonía y con diálogo. “En Junín nos preocupa que haya enfrentamiento y persecución entre sectores, y en esto la dirección del hospital tiene algún grado de responsabilidad. Hay que abrir todas las puertas de diálogo para encontrar la solución”, propuso.

Por su parte, Aníbal Aristizábal, en esa oportunidad, dijo que hasta el momento no había habido reunión con el director del HIGA y que esperaban hacerlo pronto. “Queremos plantearle que aquí no hay un conflicto entre trabajadores sino un mal manejo por parte de la gestión ejecutiva que sostiene una situación de privilegio con algunos profesionales, en un marco de sobrecarga laboral en ciertas áreas del hospital, como la Guardia, lo cual deviene en una mala atención y una situación de inequidad que vuelve insostenible el trabajo cotidiano en el hospital”.

Afirmó que había profesionales cercanos a la dirección ejecutiva del nosocomio que no estaban yendo a trabajar.

Por su parte la doctora Tamara Valtorta dijo que en el HIGA se llevaba adelante una medida de fuerza con reducción de tareas, derivando la atención de “los códigos verdes” (más leves), atendiendo los “amarillos y rojos” (las urgencias).

“Planteamos distintos puntos a trabajar, pero hasta el momento no tenemos respuesta”, sostuvo.

Admisión

Marcos Walton, secretario de Admisión de la Guardia del HIGA, remarcó los malos tratos de Valtorta hacia familiares y pacientes y el grupo de trabajo que tiene la Emergencia, posición que fue expuesta públicamente ante medios locales, días atrás.

“El tema con esta profesional (Tamara Valtorta) se viene dando desde hace rato, de los maltratos hacia familiares y los pacientes, y con nosotros, que somos el grupo de trabajo que tiene la Guardia de emergencia”, dijo Walton.

“Nuestro equipo de trabajo en la admisión de la guardia es la cara visible. La verdad es que estuvimos viendo con el transcurso del tiempo estos tipos de maltrato que tiene la profesional hacia nosotros cuando realizamos algún tipo de consulta, o por ahí cuando se le pide que salga ella a hablar con familiares”, agregó.

Por otra parte, apuntó que no entiende con qué finalidad la secretaria de un sindicato como lo es Cicop, sale con reclamos dejándolos a ellos en segundo plano.

El secretario manifestó que mientras la finalidad del paro de Cicop es concretar el diálogo con la dirección y pedir un mejor trato hacia el personal de salud, y no solo en la guardia sino que con otros enfermeros y otros empleados, a ellos les interesa darle solución a los pacientes y a los familiares que tienen derecho a la salud.

En otro plano, Walton aseguró que hasta no concretar con el diálogo “puede haber saturaciones a la hora de atender a pacientes que ingresen bajo el protocolo de Covid-19, debido al paro indefinido y a la falta de personal”.

