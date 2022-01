En vacaciones, cada vez más juninenses recurren a las guarderías para mascotas

A la hora de planificar las vacaciones, para los que tienen mascotas en sus casas, preferentemente perros y gatos, es una cuestión un poco estresante a la hora de ver dónde dejarlos o quién los cuide.

Encontrar a alguien predispuesto no solo a alimentar, sino también a darles cariño, jugar y estar atento a las necesidades de nuestras mascotas, perros y gatos, no siempre resulta fácil. Y el reto no es menor porque, para muchos, las mascotas son, ni más ni menos, que un integrante más de la familia.

Los que no cuentan con la posibilidad de dejarlas a cargo de un familiar o amigo, cuentan con la opción de una guardería que a veces ofrecen las veterinarias o bien, en el caso de nuestra ciudad, el Mascotel La Anita, de Alicia Oliva, y la guardería Patán, de Nuria Maltese.

La idea es encontrar un lugar confiable para que nuestras mascotas se sientan como en casa.

Hotel para mascotas

Alicia Olivia, quien es la dueña de “La Anita”, la guardería que es un hotel de mascotas en realidad, funciona ya hace cuatro años y medio, brinda un servicio de cuidado de perros y gatos para los dueños que necesitan dejarlos.

En el hotel, atienden desde cachorros hasta perros ya más avejentados, y como requisito deben contar con su libreta de vacunas completa y al día.

También les abren sus puertas a perros y gatos que se encuentren en estado posoperatorio derivados de algún veterinario y también perros con algún problema como ceguera o con dificultades motrices.

Patán Guardería

Nuria Maltese, comenzó hace ocho años con la guardería para solventar el tránsito de perros que se encontraban en situación de calle, que eran alrededor de 50 en ese entonces y que aún tiene.

En su momento, Maltese había construido una guardería para los perros que habitaban en la terminal de ómnibus de la ciudad.

Actualmente, hospeda perros, gatos y hasta caballos. Si son perros de razas pequeñas como caniches, fox terrier, salchichas, los aloja en el perímetro de su casa y los de raza de mayor tamaño los hospeda en caniles que tienen una medida de 5x5 metros.

En Guardería Patán los animales cuentan con casa de material, arboles y una batea propia.

También si se necesitan cuidados de plazos más cortos en cuanto a tiempo, en la guardería se realizan traslados y servicios de paseo para las mascotas.

Los precios

Los costos de la estadía en las guarderías arrancan en los $1000 por día. El valor incluye el alimento que se le provee al animal y varía según los servicios y cuidados que se opten a la hora de dejar a la mascota.