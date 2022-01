En la Mesa de Crisis se determinó que los contactos estrechos pueden volver a trabajar

En las instalaciones del complejo municipal Gral. San Martín se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa de Crisis, de la que participaron más de 40 actores de sectores productivos, sanitarios, sociales y eclesiásticos, entre otros.

Se informó que los contactos estrechos pueden retornar a sus ámbitos de trabajo, pero deben evitar participar de eventos y reuniones sociales entre cinco y siete días, dependiendo del esquema de vacunación de cada uno.

Al comienzo de la conferencia de prensa, el intendente Pablo Petrecca manifestó: “Debido a la situación que atraviesa nuestro país con la llegada de la tercera ola y de la cual Junín no está exenta, con un aumento importante de los casos positivos y un respectivo incremento en la positividad de los testeos, y debido a los cambios que se dieron a nivel nacional y provincial decidimos convocar una vez más a la Mesa de Crisis Local”.

“La situación actual dista de las anteriores olas porque tenemos mayor información que nos dan más herramientas para prevenir y, fundamentalmente, el avance del proceso de vacunación. Esto posibilitó que los ingresos a unidades de terapia intensiva sean muchos menores, pero si bien los riesgos son menores, tenemos que ser conscientes de que la pandemia no terminó”, afirmó.

Seguidamente, el jefe comunal indicó: “Vamos a continuar con la política de testeos con los centros de testeos habilitados en la plaza 25 de Mayo y el CIC de Av. Alvear, donde ya realizamos más de 15000 testeos gratuitos desde que arrancó la pandemia”.

“Quiero agradecer a todas las instituciones que forman parte de la Mesa de Crisis Local con quienes en cada encuentro generamos un espacio de escucha, reflexión, debate y diálogo permanente para llevar adelante las mejores decisiones con el mayor criterio posible, siempre con el foco puesto en nuestros vecinos, cuidando la salud y al sector productivo”, expresó Petrecca.

Luego, tomó la palabra el Dr. Javier Pepa, referente de la Comisión de Salud de la Mesa, quien señaló: “Se modificaron las pautas para los casos de contactos estrechos, por lo cual lo que se recomienda ahora es un aislamiento de cinco días para aquellas personas que tengan esquema de vacunación completa y de siete para quienes no lo tengan. Estas personas pueden ir a sus ámbitos de trabajo, pero deben mantener la conducta de aislamiento para todas actividades que no sean laborales”.

“Si bien yo puedo ir a trabajar siendo contacto estrecho, lo que se recomienda y queremos pedir es que esa persona no participe de eventos sociales, no concurra a asados con los amigos. Este tipo de actividades debemos postergarlas por cinco o siete días según el caso, para no poner en riesgo a la comunidad”, explicó el doctor.

Por otro lado, Pepa remarcó que seguirá funcionando el servicio de seguimiento para casos positivos por medio del 107, ante la presencia de síntomas importantes donde se evaluará la necesidad o no de hacer una consulta médica. En cuanto al índice de internación, afirmó: “Vemos que si bien hay muchos casos positivos, las internaciones en las instituciones sanitarias no está siendo muy importante, pero las camas que están siendo ocupadas son de personas mayores que pueden desarrollar los peores síntomas”.

Además, el médico informó que “también hubo un cambio en cuanto a las constancias de altas, por lo cual ya no se precisa del certificado del SISA para reintegrarse a la actividad laboral, sino que alcanza con cualquier certificado médico que constate el fin del proceso de aislamiento”.

A su vez, Juan Víctor Casella, referente de la Comisión de Producción y Economía, sostuvo: “Coincidimos con las recomendaciones realizadas por la Mesa de Salud y que, si bien ahora la normativa permite que los contactos estrechos con vacunación y sin síntomas vuelvan a trabajar, es muy importante continuar con la concientización social y las medidas de cuidado”. Luego, dijo: “Esto permite descomprimir un poco el problema de los últimos días en los comercios con falta de personal, con un porcentaje muy alto de ausentismo”.

“El sector de eventos fue uno de los más perjudicados a lo largo de la pandemia y lo que recomendamos es que aquellos que organicen uno tomen las medidas extremadamente seguras para evitar cualquier contacto de COVID”, agregó.

Finalmente, el Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad y referente de la comisión homónima de la mesa detalló: “La Mesa Social abordó el tema de seguimiento de los aislados en donde trabaja la Policía Ecológica, a raíz de las llamadas que ingresan al 132 que, a diferencia del 107, no se incrementaron la cantidad de denuncias por incumplimiento. En cuanto a los eventos deportivos no tenemos grandes competencias, salvo el nocturno con el fútbol local del Torneo Nocturno que no convoca a más de 200 o 300 personas y los protagonistas cumplen con todas las medidas de prevención”.