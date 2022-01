Preocupación por la falta de climatización

A través de un comunicado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Junín hizo pública la “preocupación por las condiciones que están padeciendo los pacientes del HIGA, sobre todo los que se encuentran internados, por ejemplo en Terapia Intermedia, Cuidados Generales, Consultorios Externos, etc., y también los trabajadores, siendo que los equipos centrales de refrigeración (por ejemplo: Farmacia), no funcionan como corresponde, como tampoco varios de los aires acondicionados y los pocos ventiladores no dan abasto (por ejemplo: pasillo-sala de espera de Consultorio de Cardiología), ante la ola de calor que nos azota”.

Y agregaron: “Tal cuadro se debe a la irresponsabilidad y deficiente previsión de la Dirección, como así también del Ministerio de Salud de la Provincia. Y las consecuencias la sufren la mayoría de los pacientes ingresados por Covid-19 del segundo piso, la gran mayoría con síndromes febriles, que se encuentran en habitaciones sin cortinas y ni siquiera el ambiente adecuado para su recuperación”.