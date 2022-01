Almirante Brown: Quieren recuperar el salón fomentista

Julio Miguenz, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Almirante Brown, realizó un fuerte reclamo a las autoridades municipales actuales para que le devuelvan a la comisión el salón construído por ellos en la década del 90. Es una construcción que fue cedida al Municipio para que funcionara allí un jardín maternal y talleres educativos.

En total son cinco terrenos que la gestión del exintendente Abel Miguel había cedido en comodato a la entidad fomentista, para que pudiera funcionar.

Hoy esos terrenos están sin mantenimiento y sus construcciones se están deteriorando progresivamente.

El dirigente fomentista señaló que actualmente nada funciona allí y que el predio y las instalaciones están totalmente abandonados.

“Ya tuvimos una reunión con el intendente Pablo Petrecca, con Mariano Spadano (director general de Relaciones Institucionales del Municipio).

Quedamos que en 60 días nos volvíamos a reunir para ver qué habían cumplido de todo lo reclamado. Además, en 60 días tiene que estar conformada la nueva comisión de fomento, porque con la pandemia se vencieron los plazos aunque yo y otros vecinos seguimos gestionando”, explicó.

Salón abandonado

El fomentista, notoriamente afectado, recordó todo el sacrificio que hicieron los vecinos para hacer el salón por los años 1994/95, actualmente en poder del Municipio.

“Ahí funcionaba un jardín maternal (Rincón de Luz) y hace un año y medio lo trasladaron al Cuadrante del Noroeste porque iban a hacer algunas reformas. No estábamos participando porque en realidad creíamos que era más conveniente que funcionara un jardín maternal, los talleres municipales, que se diera la terminalidad de la escuela primaria”, dijo.

“Cedimos todo el espacio al Municipio, no solo el salón sino todo el mobiliario. Y la verdad, hoy ver las condiciones en las que está el salón, abandonado hace un año y medio, nos da mucha impotencia y mucha bronca”, afirmó Miguenz.

“Yo estoy pidiendo que se nos devuelva el salón, que está enfrente de la puerta de mi casa y cada vez que salgo y lo veo me da mucha angustia, mucha pena. Ver los pastos crecidos, las ventanas abiertas, vidrios rotos. No va nadie, porque nosotros tampoco tenemos llave. La llave la tiene Educación del Municipio. La última vez que pude entrar para hacer el inventario de todo, lo hice con Oscar Rosa, porque, además, falta un montón de mobiliario que era nuestro y lo estamos reclamando”, señaló.

Recordó que en 1991, el intendente Abel miguel cedió terrenos a la comisión de fomento para construir la Sociedad de Fomento. “Nos cedió cinco terrenos, con la condición que la comuna ponía los terrenos y los materiales, y la comisión la mano de obra. Así lo hicimos nosotros, sin cobrar un solo peso, creyendo que eso era para la Sociedad de Fomento, pero cuando estuvo inaugurado nos llamaron del Municipio para firmar un comodato: propiedad del Municipio para uso de la comisión de fomento. Es decir, es de la Municipalidad, para ser usado por la comisión”, aclaró.

Lo cierto es que ahora nada funciona allí, ni jardín maternal ni talleres, ni comisión de fomento, y, según lo expresado por Miguenz, hay un abandono total.

“La sede de la comisión de fomento está cerrada. Totalmente abandonada. Se está destruyendo todo. Esperemos que el Ejecutivo tome conciencia de esto, nos devuelva la llave y las instalaciones en condiciones”, apuntó.

Responsabilidad vecinal

Julio Miguenz habló también del mal hábito que tienen vecinos de otros barrios que arrojan la basura en el barrio Almirante Brown, lo cual provoca indignación y enojo en la comunidad.

“Los vecinos maleducados tiran la basura de sus casas al loteo de Amcipa. No entiendo por qué la gente de otros barrios viene a tirar la basura al nuestro. La limpieza de un barrio la hacemos entre todos, no solo es cuestión del Municipio. Tenemos que cuidar al barrio para que no pasen estos hechos. Solo sacar la basura los días que pasa Ashira. Le exigimos al Municipio, pero somos parte también. Y en cuanto a los residuos electrónicos, hay programas de Medio Ambiente que los recolectan”, explicó.

Una plaza

Respecto a obras que se están ejecutando, el fomentista mencionó una plaza en Alberdi y Payán. “Seguramente va a quedar muy linda, ya colocaron las luces. Espero que los vecinos la cuiden y que los chicos no rompan las luces tirando piedras con la honda, como hacen a veces. Por eso digo que cuidar lo que tenemos es responsabilidad de todos”, enfatizó.

Pedidos al Municipio

El presidente de la entidad fomentista dijo que ya han sido comunicados a la comuna, al coordinador Luis Chami, los siguientes reclamos:

- Nivelado y arreglo de calles, cordón cuneta y asfalto.

- Paso del regador.

- Gas natural, ya que hay muy pocas cuadras con dicho servicio. Al respecto, Miguenz acotó: “Nos terminan de informar que ya se va a empezar a hacer obras de gas por consorcio. Y ese es otro tema: hacer una obra de gas actualmente no es barato por lo que hay que evaluar la situación económica de los vecinos, algunos la podrán pagar, pero habrá muchos que no. Es un servicio esencial, teniendo en cuenta lo que sale hoy una garrafa o un tubo de gas.

- Baja tensión de la energía eléctrica

- Más seguridad en el barrio, donde hubo robos menores y hechos de inseguridad.

- Dependencia policial en Bozzetti, entre Almafuerte y Ameghino, con yuyos altos, casi abandonada.

- Poca presión de agua. Solicitud que corresponde hacer a Obras Sanitarias Municipales.

- Falta de mantenimiento al CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) del barrio Almirante Brown.

