Por el aumento de casos de coronavirus, convocan una nueva Mesa de Crisis en Junín

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, visitó los dos centros de testeos municipales en la plaza 25 de Mayo y el CIC de Av. Alvear para reconocer el esfuerzo diario del personal para dar respuesta a las demandas de la comunidad.

“La gran mayoría de los vecinos de Junín están agradecidos y muy contentos por su servicio”, afirmó y además anunció que el viernes 14 se convocará a una nueva Mesa de Crisis para evaluar y consensuar con todos los actores los pasos a seguir en esta nueva etapa de la pandemia.

Con respecto a esto, manifestó: “El personal de salud desde hace ya unos años está al frente de esta guerra contra un virus invisible, que lamentablemente muta y hace estragos todo el tiempo, aunque estamos en otra etapa y transitando la vacunación con las medidas preventivas, los cuidados y los testeos gratuitos. Afortunadamente, se está en otra etapa más leve en cuanto a internaciones y complicaciones de gravedad, por lo cual es una buena noticia”.

“Quise pasar a agradecerle a todo el personal, con las más de 20 personas afectadas en las postas de la plaza 25 de Mayo y el CIC de Av. Alvear, que son los dos centros de testeos gratuitos que incorporamos para administrar esta pandemia”, sostuvo y añadió: “Personal que está comprendido por administrativos, odontólogos, médicos, bioquímicos quienes están muy abocados a la toma de muestras y están permanentemente expuestos al virus”.

Seguidamente, el jefe comunal indicó: “Hacen un trabajo muy arduo y demandante y con las altas temperaturas se complica aún más, por eso quería agradecerles por el gran trabajo que vienen realizando. Los vecinos pueden ver la gran cantidad de personas que concurren todos los días a la plaza y al CIC, por lo cual incorporamos más horarios en el marco de esta tercera ola de la pandemia”.

“También quiero agradecerles por la buena predisposición que hay, sobre todo viendo algunos casos por medios nacionales de personas disconformes, pero que son aislados. La gran mayoría de los vecinos de Junín están agradecidos y muy contentos por poder testearse, tener los resultados en menos de 24 hs., y contar también con un servicio de seguimiento. Esto no solo tiene que ver con el Gobierno de Junín, sino también con distintas instituciones privadas con las que trabajamos de la mejor manera para dar respuesta a las necesidades”, añadió Petrecca.

En tanto, la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud, señaló: “Como bien dijo el intendente, desde el área de Salud ampliamos los horarios de testeos en función de la alta demanda y la respuesta que tuvimos fue altamente satisfactoria. Desde que arrancamos se trabajó sin parar, cada vez creciendo y dando una respuesta que es altamente satisfactoria”.

“En estos últimos dos días disminuyó la cantidad de gente que se acerca​ a los centros de testeos del Municipio porque evidentemente ya no los están necesitando, pero lo que no disminuye aún es el porcentaje de positividad. Entonces debemos seguir atentos a mantener las normas de cuidado y protección, no hay que relajarse. Suponemos que estamos en los últimos coletazos, pero esto va a depender de cómo sigamos cuidándonos”, dijo la funcionaria.

Además, el intendente Petrecca resaltó que “esto no terminó y no nos podemos relajar. Por supuesto, debemos continuar con nuestras vidas dentro de la nueva normalidad y trabajar, pero sin bajar la guardia. Por más que avance el proceso de vacunación debemos continuar con los cuidados, hacer actividades al aire libre en la medida de lo posible, usar cubrebocas, testearse ante la presencia de síntomas y aislarse según sea el caso”.

Para finalizar, el jefe comunal anunció que “convocamos a una Mesa de Crisis para el viernes 14 con las distintas instituciones, más de 40 actores que son parte de este proceso que venimos implementando desde que comenzó la pandemia en Junín para escucharnos entre todos, sobre todo al sistema de salud que es el más importante para ver cómo trabajamos con estas nuevas modificaciones de los contactos estrechos, las constancias y la vinculación con el sector productivo y la articulación con el sistema privado para hacer eventos y actividades al aire libre, entre otras temáticas”.