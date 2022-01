El ausentismo complica al sector productivo, pero confían en que baje

El ausentismo por el impacto de la tercera ola de coronavirus complica al sector productivo en Junín, pero confían en que, a partir de los cambios implementados por el Gobierno nacional en los protocolos de aislamiento, la situación comience a mejorar.

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó en diálogo con Democracia: “El panorama venía bastante complejo, no solo por los contagios positivos, sino fundamentalmente por los contactos estrechos, que se tenían que aislar por algunos días, situación que llevó a que alrededor del 30 por ciento del personal estuviese afectado, según el relevamiento que hicimos desde la cámara”.

Sin embargo, confió en que a partir del cambio dispuesto por el Gobierno en los protocolos de aislamiento -ya no es necesario aislarse si se cuenta con el esquema completo de vacunación y no se presentan síntomas- el ausentismo comience a bajar.

"En Junín no tuvimos muchos casos de cierres de comercios, pero complicó bastante. La semana próxima deberían comenzar a bajar los casos de ausentismo”. Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín

“La medida acomodó un poco la situación. Es bastante complicado porque al ausentismo se suman las vacaciones que ya estaban programadas. Y si bien se modificaron, hubo casos en la industria de ingenieros u operarios que estuvieron aislados y fue muy difícil reemplazarlos, porque no había personal con ese conocimiento”, señaló.

Por su parte, Marcelo Tapia, representante de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe) de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “La situación es compleja desde el lado de todos los que producimos o tenemos empleados. Me parece que hay un desmadre total de todo lo que es el contacto estrecho. Por suerte se han tomado decisiones que tienden a mejorar eso, el contacto estrecho no se tiene que quedar más en la casa, solo el que tiene síntomas”.

Y agregó: “Me parece que hay algo que va a contramano de las decisiones que se tomaron, por ejemplo, la nueva reglamentación que enviaron desde la Región Sanitaria III dice que el contacto estrecho, si no tiene las vacunas, se tiene que quedar en su casa por diez días. Esto fomenta que la gente no se vacune, sobre todo porque hay un sector que aprovecha esta situación y dice ‘estuve con un amigo de un amigo, soy contacto estrecho, no tengo las vacunas, me quedo en mi casa’. Hay una realidad, que no es de ahora, y es que las decisiones que se toman nunca están a favor de la gente que produce. No tenés síntomas, andá a trabajar, tenés dos síntomas, quédate en tu casa”.

"La única forma en la que vamos a salir es trabajando y produciendo y no siguiendo mandando a la casa a la gente". Marcelo Tapia, representante de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de Junín

“Es certero que el contagio no provoca daños graves, las unidades de terapia intensiva están libres. La pandemia en sí se terminó. Si España dice que esto ya no es una pandemia, es porque lo vienen probando y siempre dicen que tenemos que mirar a quienes los ha afectado antes. El problema de los ausentismos por contactos estrechos, y por aprovechamiento de la situación, mezclado con las vacaciones, con la ola de calor, mezclado con todo, nos perjudica aun más si se toman como excepciones a las personas no vacunadas; esto debería ser para todos. La única forma en la que vamos a salir es trabajando y produciendo y no siguiendo mandando a la casa a la gente”, consideró.

“Junín no escapa a la realidad del país. Es una variante muy contagiosa, que se propaga rápidamente y genera, en el ámbito laboral, falta de recursos humanos". Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín

“Junín no escapa a la realidad del país. Es una variante muy contagiosa, que se propaga rápidamente y genera, en el ámbito laboral, falta de recursos humanos. Si bien no he tenido información de alguna empresa de nuestro sector que haya tenido que cerrar, sí tengo información de que se ve resentida la cantidad de trabajadores”, afirmó Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín.

Pocos cierres

“Hubo bastante buena predisposición de las empresas y de los empleados. En Junín no tuvimos muchos casos de cierres de comercios, pero complicó bastante. Vamos a ver cómo viene la semana próxima, en la cual deberían comenzar a bajar los casos de ausentismo”, dijo Maroscia.

Reunión con el Municipio

Por iniciativa del intendente municipal Pablo Petrecca y el equipo de Desarrollo Económico se llevó a cabo un encuentro en el Salón de la Llama Olímpica del Complejo San Martín para atender las inquietudes presentadas por los representantes de empresas y comercios frente a los altos índices de ausentismo laboral.

En Chacabuco

El secretario de Salud de la municipalidad de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, y el subsecretario de Gobierno, Maximiliano Felice, mantuvieron una reunión con miembros de la Cámara de Comercio e Industria. Allí, los empresarios plantearon que, pese a todas las medidas que se toman dentro de las industrias de la ciudad, hay importantes ausencias por contagios y contactos estrechos, en algunos casos alcanzando al 20% del personal.

____________________________________

