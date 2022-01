El Municipio y Bomberos continúan con la campaña de concientización para prevenir incendios en Junín.

Ambas instituciones de la ciudad implementan conjuntamente esta iniciativa comunicacional llamada “No permitas que quemen”, que tiene como fin concientizar a los vecinos para que no solo no generen focos de incendio, sino que también desalienten a terceros que incurran en estos actos.

Dicha medida posibilitó un descenso en los índices de incendios que tuvieron su pico en el mes de diciembre pasado, con 71 focos y 17 en menos de 12 horas.

Al respecto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Municipio, manifestó: “Desde hace tiempo venimos reuniéndonos con Javier (Di Pierro), el área de Medio Ambiente del Municipio y el Juzgado de Faltas para abordar esta problemática de los incendios ya que no contábamos con sustento legal desde la provincia de Buenos Aires. No obstante, en Junín hay una ordenanza en vigencia y por medio de la misma acudimos a cada llamado que nos hacen Javier y su gente”.

“Al constatar la anomalía señalada se le labra el acta de infracción correspondiente, la cual después pasa a manos del Juzgado de Faltas”, dijo Olmedo y añadió: “El propósito de esto es continuar con la concientización para desalentar las quemas innecesarias que muchas veces no se pueden controlar; toda quema está prohibida y nuestro trabajo es hacer que se cumpla la norma”.

En tanto, Javier Di Pierro, jefe del Cuartel de Bomberos de Junín, señaló: “En cuanto a las estadísticas oficiales tuvimos unos 71 incendios únicamente de pastizales durante el mes de diciembre y en este mes ya llevamos 18. Para que tengan una idea, hace dos o tres semanas atrás llegamos a los 17 incendios en 12 horas. Esto implica que la sequía y la predisposición del material disponible como pastos, pastizales, ramas secas son lo que se quema habitualmente y generan tamaña cantidad de incendios”.

“En este marco, comenzamos con esta campaña de concientización y a partir de eso las estadísticas empezaron a bajar. Esto nos muestra que la gente está no solamente colaborando, sino demostrando que se pueden prevenir y evitar los incendios en el contexto de una semana de altas temperaturas que no se registraban desde hace 20 años”, indicó.

Seguidamente, el bombero expresó: “Quiero destacar el trabajo conjunto con la Municipalidad, ellos son nuestro brazo legal para sancionar toda aquella conducta vinculada a quema de pastizales y ramas, y gentilmente colaboran para asistirnos en todo momento”. Luego, dijo: “También tenemos un gran acompañamiento de parte de Defensa Civil con la maquinaria que nos aportan, especialmente en grandes terrenos y superficies”.

Di Pierro comentó también: “Pedimos a la gente no solo que no queme, sino también que desaliente a toda aquella persona que vea que está haciendo algo indebido, por eso nuestra campaña es ‘No permitas que quemen’”. Además, solicitó que “en caso de incendios no conduzcan a través del humo, no se ubiquen en lugares que fueron quemados, que no se comprometan y nos llamen rápidamente y, en caso de casas quintas, evitar formar basurales alrededor de las casas donde haya material inflamable”. Finalmente, recordó que los números de emergencia son el 100 (Bomberos), 911 (Emergencias) y 147 (Atención Ciudadana).

A modo de conclusión, Mario Olmedo explicó que “hay que tener en cuenta como bien dijo Javier que no se produce solo un incendio, sino que esto también desencadena determinadas circunstancias con posibles pérdidas de vidas humanas por inhalación del humo o generar colisiones de vehículos en la ruta debido a la poca visibilidad, como ya ocurrió en varias oportunidades”.