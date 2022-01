Mazzutti: “El Presupuesto dejó en claro que la Provincia no discrimina al Municipio”

Tras la aprobación del Presupuesto municipal para el 2022 en Junín, “quedó a la vista que, a pesar de los reclamos mediáticos de Intendente y su entorno, la gestión de Axel Kicillof no discrimina al Municipio”, aseguro el presidente del Partido Justicialista, Lautaro Mazzutti.

“Casi el 50% del Presupuesto municipal son recursos que llegan desde Provincia, y si tenemos en cuenta lo que llega de Nación este porcentaje es mayor a los que llegaban durante los cuatro años de Cambiemos”, sostuvo.

El presidente del bloque de ediles del Frente de Todos aseguro además que haber convalidado el proyecto de ordenanza del Presupuesto fue un “gesto en un año que sabemos va a ser de reconstrucción”.

“Con respecto al aumento de tasas entendemos que se debería realizar de manera escalonada, para que no afecte tanto al bolsillo de los y las juninenses, y con un aumento menor al que propuso el Intendente. En este caso no fue escuchada nuestra propuesta por lo tanto no acompañamos dicho aumento”, dijo Mazzutti.

Cortes de luz

“El intendente Petrecca no mostró la misma preocupación durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cuando autorizaban aumentos de más de 3000% y los vecinos y vecinas de Junín salían a la calle a protestar por los tarifazos. Es más, los avalaba argumentando que eran necesarios para realizar inversiones (que nunca llegaron). Tampoco se preocupó ese día de junio de 2019, cuando todo el país se quedó sin luz”, apuntó el concejal.

Tras un corte de energía de unas dos horas la semana pasada, el jefe comunal salió a pedirle, a través de sus redes sociales, colaboración al Gobernador, haciéndolo responsable de lo que pasaba.

“Nos tiene acostumbrados Petrecca a responsabilizar por todo al Gobernador, de no hacerse cargo de los problemas. Más allá de esto tenemos un Estado provincial presente con funcionarios que se están ocupando del tema tanto con Transba, con EDEN y con el Oceba. También nos comunicaron que, junto con EDEN, se está realizando un plan de contingencia para evitar cortes durante este verano, que va a tener temperaturas muy elevadas”, dijo Mazzutti.

